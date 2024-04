Ambulancia atropella a vendedor de pan en calles de la CDMX

La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes de Latinoamérica. Millones de citadinos salen de sus hogares con diferentes destinos; desafortunadamente, algunas personas sufren accidentes en los trayectos y tienen que ser atendidas por paramédicos. El alto indice de reportes, y la baja cantidad de ambulancias, hace que algunas ambulancias privadas presten sus servicios.

La mañana de este lunes, 8 de abril, una ambulancia del sector privado atropelló a un vendedor de pan y café en el Eje 8 Sur y Sur 73-A en la colonia Sinatel de la alcaldía Iztapalapa. La comunicadora Itzel Cruz utilizó sus redes sociales para dar más detalles: “El hombre entre 30 y 35 años perdió la vida. Podemos observar los productos que venía ofreciendo en un triciclo”.

MUERE VENDEDOR DE CAFÉ Y PAN ATROPELLADO POR AMBULANCIA @Alc_Iztapalapa



El hombre de aproximadamente 30 años fue impactado en el eje 8 sur, Ermita Iztapalapa y sur 73-A, colonia Sinatel.



El hombre de aproximadamente 30 años fue impactado en el eje 8 sur, Ermita Iztapalapa y sur 73-A, colonia Sinatel.

La ambulancia particular fue alcanzada por policías capitalinos metros más adelante.

La reportera también aseveró que elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana pudieron detener al conductor involucrado en el accidente. En la zona, una patrulla de tránsito perteneciente a la CDMX acordonó la zona y esperó a que los servicios forenses levantaran el cuerpo.

Hasta el momento, la publicación suma miles de reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “Ese carril reversible no tiene ley ni orden de microbuses, camiones, carros particulares ambulancias que se meten por donde sea no respetan la vialidad y por años así ha sido”, “¿Y si iba a emergencia la ambulancia?”, “A diario salimos a trabajar y no sabemos si regresaremos” o “Que noticia tan lamentable, fortaleza a su familia”.

De acuerdo con el Código Penal Federal, si una persona fallece después de ser atropellada, el conductor podría ser acusado de homicidio culposo: si la muerte fue accidental pero provocada por negligencia o imprudencia, se clasificaría como un delito de homicidio culposo, el cual puede ir de 8 a 20 años de prisión.