“Han solicitado a México que nos declare la guerra”: Daniel Noboa justifica intromisión a embajada

Noboa dijo que está dispuesto a resolver cualquier diferencia, en particular con el pueblo mexicano, pero reiteró que la justicia no se negocia Foto: Facebook Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, afirmó que políticos “caducos” solicitaron a México que le declare la guerra al país sudamericano con motivo de la irrupción que realizaron las autoridades en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

“Unos políticos ecuatorianos caducos, han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista”, Noboa.

A la ciudadanía y la comunidad internacional: pic.twitter.com/ApGngKJqVB — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 8, 2024

El presidente añadió que en los últimos día decidió tomar medidas excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de su pueblo, ya que el país vive una situación compleja y sin precedente, además de que se tiene que rechazar la impunidad a criminales.

Noboa explicó que no se puede permitir que se asile a “delincuentes sentenciados” por su participación en crímenes graves, lo cual viola artículos del Acuerdo de Caracas, de la Convención de Montevideo y de la Convención de Viena, sin dejar de lado que hay riesgo inminente de fuga.

“Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros, han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte”.

De acuerdo con el presidente, estas críticas surgen cuando en Ecuador votará una consulta popular el próximo 21 de abril sobre el papel de las fuerzas armadas para combatir a los grupos delictivos, entre otros aspectos.

Finalmente dijo que está dispuesto a resolver cualquier diferencia, en particular con el pueblo mexicano, pero reiteró que la justicia no se negocia y no se puede proteger a criminales que les han hecho daño a los mexicanos.

Denuncia ante la Corte Internacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se denunciará ante la Corte Internacional de Justicia el asalto a la sede diplomática en Ecuador, pues se trata de algo inédito que no había pasado ni en las peores épocas de las relaciones con países de América Latina cuando abundaron las dictaduras militares.

“Realmente es una situación sin precedentes, y por lo tanto, creo que nosotros , de acuerdo a la Convención de Viena, nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático”, dijo la titular de la SRE, Alicia Bárcena el 7 de abril.