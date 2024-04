¿Quién ganó el primer debate presidencial de México de este 7 de abril?

El primer debate presidencial de México 2024 se realizó este domingo 7 de abril, marcando un hito importante en el proceso electoral. Los participantes fueron Claudia Sheinbaum de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Xóchitl Gálvez de “Fuerza y Corazón por México”, y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

Este evento tuvo lugar en las oficinas centrales del INE en la Ciudad de México y empezó a las 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas y estas fueron las principales declaraciones de los participantes:

¿Cuál es su plan principal para fortalecer el sistema de salud nacional?

Claudia Sheinbaum: “Se trata de fortalecer el Sistema de Salud Pública. En la Constitución está establecido, en el cuarto constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el ISSSTE y por el IMSS-Bienestar”.

Álvarez Máynez: “Que le den medicinas a cada niña, a cada niño desde su primer día de su nacimiento”.

Xóchitl Gálvez: “El nuevo Seguro Popular va a financiar, con la tarjeta Mi Salud, la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado”.

¿Debe invertirse más en el sistema de salud pública?

Claudia Sheinbaum: “La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México, ya se ha probado en muchos lugares del mundo y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular”.

Álvarez Máynez: “En la Ciudad de México las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones, cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, dos de cada 10 capitalinos no tenían acceso a esos servicios”.

Xóchitl Gálvez: “Mientras volvemos a rehacer todo el Sistema de Salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esta tarjeta, con una receta electrónica a cualquier farmacia, a la que él decida; y se establecerá un precio justo, ético”.

“La gente está sufriendo, Claudia. El abandono a la gente con cáncer te describe como una mujer fría y sin corazón”: Xóchitl Gálvez — ue tener una fisc

“Es la candidata del peor PRI de la historia”: Jorge Álvarez Máynez

¿Cómo evitar el rezago educativo?

Claudia Sheinbaum: “Se ha avanzado bastante y además con la beca que dio el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle”.

Xóchitl Gálvez: Se le olvidó hablar del Colegio Rébsamen. Por tu indolencia murieron 19 niños. Un año antes, Claudia, tú tenías elementos para clausurar y no lo hiciste. Eres una mujer fría y sin corazón. Tenías los elementos legales para clausurar ese colegio. Eso se llama negligencia criminal”.

Álvarez Máynez: “A la vieja política no le importan los niños y las niñas porque no votan. Vamos a poner a los niños y a las niñas en el centro. Que un millón de jóvenes vayan a la universidad, hay que fortalecer el sistema de educación básica”.

¿Y las escuelas tiempo completo?

Xóchitl Gálvez: “Lo fácil es destruir. Si había un problema, hay que corregir. Mi propuesta es estancias para la primera infancia y tableta internet, inteligencia artificial, inglés, vamos a dar datos para que lo puedan hacer

Claudia Sheinbaum: Lucrar con el dolor, nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la CDMX le dimos becas a los niños.

Álvarez Máynez: La educación pública debe servir para igualar oportunidad y para lanzarlos a un México con prosperidad y justicia. Que se diviertan mientras aprenden como lo hacen los países desarrollados.

¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas?

Xóchitl Gálvez: Con la tarjeta Mi Salud que es una tarjeta inteligente. Podrán ir sa un publico privado, la gente no puede seguir esperando por una medicina en lo que recuperamos la educación pública. Vamos a tener que echar mano del sector privado.

Cómo modernizar los sectores de salud y ampliar la cobertura para derechohabientes

Claudia Sheinbaum: “Centros de salud y formación de médicos y enfermeras”

Cómo mejorar la calidad de conocimientos en instituciones de educación

Claudia Sheinbaum: “Se puso en marcha la Nueva Escuela Mexicana con los nuevos libros de texto. No es un modelo basado en la memorización. Está basado en la participación de los niños. Ahora ya está funcionando y los haremos funcionar mejor”.

Cómo resolver la incapacidad de los hospitales

Álvarez Máynez: “Hay que generar infraestructura de salud como en Jalisco y en Nuevo León. El mejor sistema de salud no es el que más camas de salud tiene, sino el que menos necesita”.

Cómo asignar los contratos de obra pública

Álvarez Máynez: “Con licitaciones abiertas. Pasar de los gobiernos pasados, con adjudicaciones, a licitaciones. Que las empresas cumplan con estas pruebas de transparencia. Las empresas deberían tener las reglas de transparencia. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen con contratos que no deberían de tener”.

“Claudia, la prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño”: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez: “Vamos a evitar las asignaciones directas, las cuales Claudia propone 65%; yo propongo que sean prácticamente inexistentes las adjudicaciones directas. En mi gobierno van a ser muy pocas las asignaciones directas”.

Álvarez Máynez: “La corrupción se combate con autoridad moral. Por eso hay que tener una campaña austera y que se respeten los tiempos legales. Hay que construir un sistema de rendición de cuentas al servicio de los ciudadanos”.

Claudia Sheinbaum: “Vamos a seguir con austeridad republicana. Es falso que no haya avances, la austeridad significa erradicar corrupción. Los beneficios han significado un ahorro de 2.4 mil millones de pesos de la corrupción y privilegios”.

Xóchitl Gálvez: “Con funcionarios honestos, la caja de cristal y fortalecer las facultades del INAI, hay que tener un poder judicial autónomo”.

¿Cómo evitar la impunidad?

Claudia Sheinbaum: “En este gobierno ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. La Agencia Nacional Anticorrupción, que no es una idea mía, sino un proyecto de nación desarrollado. Se consultó a una gran cantidad de expertos para crearla y disminuir la impunidad”.

Xochitl Gálvez: “Propongo que los titulares de los organismos sean ciudadanos sin partido y se busque un método de selección transparente”.

“Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo ni siquiera que te atrevas a voltear”: Xóchitl Gálvez

Álvarez Máynez: “Ni es bueno desaparecer el sistema anticorrupción, ni los organismos autónomos, ni justificar el repartir notarías y organismos autónomos, como lo hizo tu jefe de partido, Xóchitl”.

Mexicanos no son víctimas de la corrupción, ¿lo cambiarían legalmente?

Álvarez Máynez: “Sí, todos los derechos para todas las personas”

Claudia Sheinbaum: “Hay que hacer más combate a la corrupción”

México no se ha movido en términos de transparencia. ¿Qué harán concretamente?

Xóchitl Gálvez: “Que haya comisionados en el INAI y darle dientes al INAI, que nada sea reservado salvo lo que sea estrictamente de seguridad nacional”.

Álvarez Máynez: “Cuando fui legislador propuse varias iniciativas en transparencia y corrupción. La transparencia inicia desde la posibilidad de tener contacto con las propuestas de los ciudadanos”.

Qué grado de autonomía requieren las instituciones anticorrupción

Xóchitl Gálvez: “Lo que quiere Claudia es llevarse el ministerio público a Palacio Nacional con su sistema. Eso es ilegal. Propongo autonomía plena y que los titulares de estos organismos sean elegidos por los ciudadanos”.

Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es una mentira. ¿Cómo creerle a una mentirosa?: Claudia Sheinbaum

Álvarez Máynez: “Seríamos el primer partido de la historia sin haber hecho compromisos con los grupos de poder”.

Álvarez Máynez: “En el proyecto de nación proponemos órganos transexenales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno para que se pueda desaparecer o continuar un programa con una evaluación”.

¿Te someterías a polígrafo?

Xóchitl Gálvez: “Por supuesto que me sometería, todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema con eso”.

¿Quién ganó el debate presidencial?

En una entrevista con Publimetro México, Héctor Escalante, socio y director de Transmedia Comunicaciones, contestó a preguntas específicas tras terminar el debate y realizar un análisis de las tendencias en las plataformas digitales.

¿Qué análisis tienes del debate?

— Lo que vimos, en el tema de plataformas digitales, fueron muchos temas que fueron trending durante distintos momentos. Ahorita mismo Máynez está primero, pero pues no precisamente por una buena participación de él, básicamente tiene que ver con el tema de la burla, con el tema de su sonrisa infinita, con un poco de burla también en el sentido de que no le estaban haciendo caso.

¿Qué puedes decir sobre Claudia?

— No hemos visto hasta el momento nada positivo. Hay un tema que es el de la ‘dama de hielo’, el tema del Rébsamen, el tema de la Línea 12, y bueno, eso quiere decir que no han logrado posicionar algo bueno como en otros momentos de la campaña, ¿no? “Claudia presidenta”, “Claudia es la buena”, etc. Eso no existe, hasta el momento.

¿En cuanto a Xóchitl Gálvez?

— El tema de su nombre. Hubo una tendencia durante todas las dos horas que era ‘Chóchil’, así como suena, con CH. Pues sí, para desacreditarla, pero tampoco es una tendencia precisamente mala, sino a lo mejor un poco despectiva. Hasta hace poco empezó la tendencia del PRIAN, que es una cosa que estuvo diciendo mucho tiempo Claudia, prácticamente durante todo el debate.

¿Sobre los moderadores?

— Denise Maerker se metió a las tendencias, probablemente, por su insistencia en que trataran de contestar ciertas preguntas. También está creciendo la tendencia de “Pobre México”, que es interesante desde el punto de vista de lo digital; quiere decir que la gente, después del debate, no vio nada que pudiera contemplar como bueno, y pues me parece que esa tendencia es muy orgánica, porque al final nadie la está promoviendo ni nadie la está pagando.

¿Podríamos decir que entonces no hubo un ganador del debate?

— No, sin duda. Creo que no hubo ningún ganador. Creo que el perdedor probablemente sería Máynez. Podrá decir Movimiento Ciudadano que se oyó su nombre y que estuvo ahí en tendencia, y probablemente eso pueda ser destacable, pero no estuvo por nada bueno. O sea, siempre tuvo que ver con la burla, con la sonrisa, cuando habló de Tabasco, que ese fue el otro tema que también estuvo durante un rato, no el tema de Tabasco, pero confunde Tabasco con tabaco. Entonces yo creo que él es el primer gran perdedor, independientemente de que sea trending.