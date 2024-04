Eclipse solar EN VIVO: Sigue la transmisión del histórico evento astronómico

El eclipse solar de este lunes 8 de abril del 2024 se trata de un evento astronómico histórico en el país, luego de casi 33 años que se registró un hecho de este tipo, en el año 1991. Muchas personas en México, Estados Unidos y Canadá están listas para observarlo con visores y lentes especiales con la norma ISO 12312-2.

Sin embargo, no todos tendrán la posibilidad de mirar el fenómeno por sus actividades laborales o porque no cuentan con los objetos para apreciarlo de manera directa. Pero eso no significa un problema, pues la NASA realizará la transmisión en vivo en su página web y en YouTube para que nadie se pierda este hecho que no se volverá a repetir hasta el 2052, es decir, dentro de 28 años.

La transmisión dará inicio a las 11:30 horas en el canal de YouTube de la NASA, previo a la cumbre del eclipse total de Sol, el cual recorrerá Norteamérica, desde Mazatlán hasta la costa oeste de Canadá.

Además, uno de los atractivos para ver el eclipse solar en vivo es que contará con un experto que responderá preguntas que se envíen con el hashtag #preguntaNASA. La transmisión se realizará totalmente en español.

Sigue aquí la transmisión en vivo del eclipse solar minuto a minuto

Horarios para ver el eclipse por estado en México

Sinaloa (hora del Pacífico): iniciará a las 9:50, se oscurecerá completamente de las 11:07 a las 11:14 de la mañana, y finalizará a las 12:35 horas.

Durango: iniciará a las 10:51 horas, se verá en su totalidad entre las 12:08 y las 12:23 de la tarde, y concluirá a la 1:43 horas.

iniciará a las 10:51 horas, se verá en su totalidad entre las 12:08 y las 12:23 de la tarde, y concluirá a la 1:43 horas. Coahuila: empezará a las 10:58 de la mañana, la totalidad será entre las 12:16 y las 12:32, y terminará a la 1:51 horas.

empezará a las 10:58 de la mañana, la totalidad será entre las 12:16 y las 12:32, y terminará a la 1:51 horas. Ciudad de México: dará inicio a las 10:55 de la mañana, se verá en un 74.74% a las 12:14 y dejará de verse a la 1:36 de la tarde. Se ocultará el Sol durante al menos cuatro minutos.

dará inicio a las 10:55 de la mañana, se verá en un 74.74% a las 12:14 y dejará de verse a la 1:36 de la tarde. Se ocultará el Sol durante al menos cuatro minutos. Puebla: comenzará a las 10:56, se verá en un 70.44% a las 12:15 y finalizará a las 12:36 horas.

Así transcurre eclipse total de Sol en el país

León: Comienza la observación astronómica en el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) con alrededor de 250 asistentes cuentan con telescopios solares especiales y lentes que repartieron con anterioridad.

Eclipse solar en León. (Publimetro)

CDMX: Ciudadanos crean cajas oscuras para observar el eclipse total de Sol sin exponerse a ningún peligro.

Eclipse solar. Crean caja oscura para apreciarlo sin exponerse a ningún peligro. (Publimetro)

CDMX: Decenas de personas se concentran en el Picnic de la UNAM, en las Islas, para apreciar el evento astronómico.

Eclipse solar. La gente se congregó en las Islas de la UNAM para observarlo. (Especial)

Mazatlán: La ciudad fue elegida como el mejor lugar para ver el eclipse solar total y así comenzó a notarse el eclipse total de Sol.

Eclipse Mazatlán. (Especial)

Guadalajara, Jalisco: Tapatíos se reúnen en el centro histórico. Poco más de 50 personas están en el centro de Guadalajara para apreciar el eclipse. Las personas traten lentes especiales, cajas oscuras y una universidad presta cristales de sombra para observarlo por 10 segundos.