Critican a Guadalupe Loaeza por afirmar que Sheinbaum es “envidiosita” por su cabello rizado

La columnista Guadalupe Loaeza fue duramente criticada en redes sociales por afirmar que la candidata presidencial Claudia Sheinbaum es “envidiosita” porque ella tiene el cabello rizado, mientras que su oponente Xóchitl Gálvez lo tiene lacio y con “buena caída”.

En su columna “¿A quién creerle?”, la periodista escribió: “Claudia no se conmueve ante nada cero empatía y cero humanidad. Imagino que así es desde que era niña, muy competitiva y envidiosita, especialmente con las compañeras que tenían el cabello lacio. Como dice Magalia T. Ortega, la espléndida autora de Chismecito Literario, que desde que son pequeñas, las que tienen el pelo muy chino generalmente le tienen una enviadia mortal a las niñas de peleo lacio”.

Y añadió: “Claudia lo tiene desde que nació, sumamente rizado (Xóchitl lo tiene muy lacio y con muy buena caída), por lo tanto también en ese aspecto le tiene envidia a su contrincante”.

Debido a su texto, en redes sociales los comentarios en su contra no se hicieron esperar, desde quienes presumieron fotografías de su cabello rizado, memes al respecto, aunque otros también consideraron que Loaeza ya no debería tener colaboraciones en medios periodísticos.

Críticas a Delfina Gómez por soltería

Sin embargo, no es la primera vez que las publicaciones de la escritora son criticadas por superficiales y banales, como fue el caso cuando criticó el estado civil de Delfina Gómez previo a la elección de gobernador en el Estado de México, en la que triunfó ante Alejandra del Moral.

“La maestra Delfina no está casada ni tiene hijos y, por otro lado, Ale está casada y es mamá de unos gemelos preciosos. En una ceremonia religiosa dijo: ‘El gobierno del Estado de México, comparte con la Iglesia católica, los valores universales del amor al prójimo’”, escribió en X el 1 de junio de 2023.

Críticas a Guadalupe Loaeza Foto: Redes sociales

Asimismo, con motivo del Día de Muertos de ese año, criticó el altar que colocó Sheinbaum, el cual compartió en una fotografía acompañada de Jesús María Tarriba, con quien se casó pocos días después.

“Vean ustedes el altar muertos más desangelado del mundo. No tiene creatividad. No tiene gracia. No tiene gusto. No entiende lo que es un altar de muertos. Por lo tanto Claudia Sheinbaum, no tiene identidad. Lo único que tiene es ambición”.

Así fueron las críticas por su más reciente columna:

