Emergencia sanitaria por agua contaminada en BJ; Taboada acusa indolencia de autoridades

El candidato de la coalición Va por la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, señaló que el tema del agua contaminada en Benito Juárez es una emergencia sanitaria y no un asunto político como quieren hacer creer las autoridades capitalinas encabezadas por Martí Batres, a quien acusó de indolente por la falta de acción ante la demanda de vecinos de 8 colonias, que, denunciaron desde hace 14 días olor a combustible y un extraño color rojizo en el agua que utilizan para su actividades diarias.

Asimismo, respaldó la propuesta del candidato a la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, para presentar diversas denuncias contra el gobierno capitalino ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Contraloría de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por los daños a la salud de los vecinos afectados.

En conferencia de prensa en el pozo Alfonso XIII ubicado en Álvaro Obregón a donde llegó acompañado de Lía Limón, exalcadesa de la demarcación y quien busca la reelección, así como Federico Döring, coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX y quien se desempeña como su coordinador de campaña, el abanderado del PRI, PAN y PRD, tuvo que enfrentar las protestas de “supuestos” habitantes de la alcaldía, quienes negaron que el agua proveniente del pozo esté contaminada.

En plena conferencia de Santiago Taboada, supuestos vecinos de #ÁlvaroObregón afirman que el agua no está contaminada



Con pancartas y al grito de “los panistas mienten”, cerca de una decena de personas permanecieron durante el evento lanzando consignas contra el candidato y Lía Limón, a quien acusaron de involucrar a los habitantes de Álvaro Obregón en el problema del agua contaminada.

Al respecto, Taboada Cortina, dijo que desde hace 27 años, las autoridades de gobierno se caracterizan por minimizar los problemas de la Ciudad de México, ya que en ese tiempo el ahora jefe de Gobierno, Martí Batres, vendía leche contaminada con heces fecales y ahora ante el problema del ‘agua tóxica’, califica la situación como un invento de los vecinos afectados.

Taboada Cortina urgió al Gobierno de la Ciudad hacerse cargo de esta situación y que responda a los vecinos de Benito Juárez y de Álvaro Obregón, por el asunto del agua contaminada porque el problema ya afecta los habitantes de ambas alcaldías.

“El gran problema es que tenemos un gobierno que parece que las crisis, que las tragedias, las minimizan y parece que fuera una invención, vemos lamentablemente que la narrativa que siguen es que este tema tiene que ver con el proceso electoral y les pedimos que no sean indolentes, que realmente vean que hay un problema gravísimo”.

Asimismo, el abanderado del PAN, PRI y el PRD llamó al titular Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Rafael Bernardo Carmona Paredes, a tomar medidas más eficientes para tratar este tema y que no haya más afectaciones a futuro, además le solicitó a las y los candidatos de Morena no mal informar a los vecinos y no usar electoralmente el problema de agua contaminada.

Gobierno capitalino estima que en dos semanas se resolverá el problema del ‘agua tóxica’

El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó el miércoles que la sustancia contaminante del agua proveniente del pozo Alfonso XIII, clausurado y señalado por su administración como el foco de contaminación del agua que llega a la zona de afectación en Benito Juárez, tardará dos semanas en salir de las tuberías de abastecimiento.

Asimismo, descartó que haya una filtración en el ducto de Petróleos Mexicanos, ubicado a 500 metros del pozo de agua potable del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón; reiteró que el contaminante en el agua que se detectó forma parte de la familia de los aceites y lubricantes, aunque no especificó del tipo de sustancia que se trata.