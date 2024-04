Brugada firma acuerdo por Ciudad de Derechos y Libertades; integrará consejo de movimientos sociales

“Seré aliada de los movimientos sociales populares de la gran Ciudad de México, vamos a construir un gran consejo con los dirigentes y dirigentas de los movimientos sociales urbanos, porque ellos conocen a fondo la ciudad y seguramente tienen más ideas y propuestas de cómo solucionar problemas”, destacó Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” durante el encuentro que sostuvo con miles de integrantes y dirigentes de los principales movimientos sociales de la capital, agrupados en la coordinadora SUMA, donde también firmó el Acuerdo por una Ciudad de Derechos y Libertades.

Desde el Monumento a la Revolución, la candidata capitalina de Morena-PT-PVEM, se comprometió a darle la importancia y el reconocimiento a los movimientos sociales, así como a establecer con ellos una relación democrática, que permita seguir construyendo poder popular en la ciudad, para lo cual, dijo, los movimientos sociales son estratégicos.

Clara Brugada firma acuerdo por una ciudad de derechos y libertades Foto: Especial

“Lograr los gobiernos, conquistar los gobiernos y abandonar al pueblo, no es la tarea de la Cuarta Transformación. Tenemos que ganar los gobiernos y construir el poder popular, porque se trata de no abandonar a los gobiernos, de sumarnos de manera conjunta, de levantar la misma bandera y las causas justas por las que luchamos”, subrayó.

Brugada Molina, recordó que ella misma es una luchadora social emanada de los movimientos urbanos populares, y destacó el legado de estos señalando que “somos herederos de grandes luchas estudiantiles, de trabajadores, de la lucha solidaria después del 85, del nacimiento histórico de los sindicatos en lucha y del movimiento urbano popular; fuimos testigos de las luchas campesinas de Milpa Alta y Xochimilco, de la lucha por el mejor ambiente, de la lucha feminista, de la lucha por una ciudad cultural, de la lucha de los comerciantes, de la lucha por la vivienda y por la salud.”

Clara Brugada firma acuerdo por una ciudad de derechos y libertades Foto: Especial

“Nos encontramos en esta plaza histórica, al lado del Monumento a la Revolución, con miles y miles de luchadores y de luchadoras sociales, miles de personas conscientes de que hay que seguir caminando, de que hay que servir al pueblo, de que hay que luchar por las causas justas, y convencidos de que este 2 de junio tenemos que seguir logrando la transformación de esta gran ciudad que vio nacer movimientos importantes”, destacó.

Clara Brugada, hizo un reconocimiento a todos los activistas sociales, “los luchadores que todos los días trabajan para seguir transformando esta gran ciudad; un gran reconocimiento de la Cuarta Transformación a los movimientos sociales, a los movimientos urbanos, a los movimientos que conquistaron los derechos en esta ciudad, un fuerte aplauso y un homenaje a la lucha de este gran pueblo”.

Clara Brugada firma acuerdo por una ciudad de derechos y libertades Foto: Especial

Asimismo, destacó a las y los dirigentes que firmaron el Acuerdo por una Ciudad de Derechos y Libertades, el cual comprende diez puntos: garantizar el derecho humano al agua, ciudad defensora del medio ambiente, hacer una capital habitable, defender la ciudad pluricultural, impulsar una economía social, solidaria y comunitaria; hacer una ciudad con bienestar laboral, con movilidad social y sustentable, rescatar y defender los espacios públicos, trabajar por una ciudad comunitaria y con seguridad para todas y todas.

“Quiero entonces saludar a los compañeros y compañeras que han firmado como parte representativa esta gran agenda, una agenda histórica, que son las causas de nuestro movimiento y que vamos a incluir más y más. Tenemos que ir construyendo una gran agenda por el derecho a la ciudad, que sume todos los derechos de los que vivimos en esta gran Ciudad de México”, enfatizó.

Clara Brugada firma acuerdo por una ciudad de derechos y libertades Foto: Especial

La candidata a la Jefatura de Gobierno planteó el establecimiento de un gran consejo con las y los dirigentes de los movimientos populares de la ciudad, para crear políticas sociales con visión creativa y alternativa para la solución de los problemas de la capital. Llamó a los movimientos sociales a construir juntos una ciudad del bienestar, propuso la creación de políticas públicas transexenales y hacer valer la Constitución de la Ciudad de México.

El encuentro con los movimientos populares contó con la participación especial de la exalcaldesa de Barcelona, España, Ada Colau, quién reconoció a Clara Brugada como una mujer forjada en la lucha y el compromiso social, y aseguró que con ella la capital de México será una mejor ciudad.

Clara Brugada firma acuerdo por una ciudad de derechos y libertades Foto: Especial

“Lo suyo no son palabras, los suyos son hechos; yo he visto las Utopías y les aseguro que tienen los mejores servicios públicos con la máxima calidad. Porque para el pueblo no queremos los restos, no queremos las migajas, queremos lo mejor, y eso es lo que yo he visto que ha hecho Clara”, resaltó Colau.

Por su parte, Súper Barrio, defensor histórico del derecho a la vivienda, aseguró que el pueblo de la Ciudad de México merece “gobiernos que escuchen, que mantengan las puertas abiertas, que tengan el compromiso del bienestar por encima de sus intereses y de sus carreras políticas”, por ello, hizo un llamado a impulsar el Plan C del presidente López Obrador.

Clara Brugada firma acuerdo por una ciudad de derechos y libertades Foto: Especial

Además de Súper Barrio, el documento “Acuerdo por una Ciudad de Derechos y Libertades” fue signado por líderes y representantes de los movimientos sociales, sindicatos, agrupaciones y organizaciones de la capital, entre ellos, Cesar Villa Rodríguez, Jaime Rello, Rodrigo Chávez, Ernestina Godoy y Hugo Alonso Ortiz.

“Creo en la organización social, creo en el poder popular, así que vamos a construir estos consejos que nos permitan de manera institucional recibir las propuestas, echarlas a andar y crear las contralorías de los movimientos populares hasta lograr que se cumplan. Vamos a hacer un gobierno popular, un gobierno de territorio y no de escritorio, un gobierno que resuelva, que se ponga en los zapatos de la gente”, concluyó Clara Brugada.