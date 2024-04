“Aquí en EE.UU. no es como en México que la haces y no te pasa nada”: Fofo Márquez

Rodolfo Márquez es una persona que alcanzó la fama en internet por golpear a una mujer en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 de febrero. El llamado influencer mencionó el pasado 4 abril ser “un Dios”, pues el joven se sentía “intocable” como lo presumió en Estados Unidos.

Pocos días antes de cometer este delito, Fofo Márquez subió un video a X donde confesó haber golpeado a un policía y debido a esa acción estaba preocupado, pues como él mismo lo menciona “aquí en EE.UU. no es como en México que la haces y no te pasa nada, entonces si ahorita no ven más videos de mí es porque me pasó algo realmente”, mencionó.

“Famoso, poderoso y millonario”

El pasado cuatro de abril, Márquez publicó un video donde reconocía que la gente le iba a decir “nefasto, demasiado superficial y así” y pese a ello, Fofo aprovechó la grabación para presumir su entonces estilo de vida, misma que no ha vuelto a externar luego de pisar la cárcel en Barrientos, Estado de México.

“Lo único que hago es realmente decirles la verdad, o sea, yo la rompí, yo me fui del otro lado ustedes nunca lo lograron, gano más que sus papás y pues bueno, tengo sexo mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta y pues bueno, cada quien su vida, a mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella y más cosas ¿no?

Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo o sea neta, soy Dios, conmigo nadie se puede comparar. No hay ser humano más perfecto que yo, soy joven y gano más que sus papás, soy a parte poderoso, soy intocable y como les digo, probablemente sus novias los estén engañando conmigo”, culminó.

Poco le duró el gusto al imberbe de presumir su proeza sexual ya que no logró contener el llanto en la audiencia a la que fue sometido luego de golpear y lesionar a una mujer en el centro comercial Brisa.