5 consejos de finanzas personales para los adultos mayores

Los adultos mayores son una parte muy esencial en nuestro entorno social, por lo que es importante que reciban la atención personal necesaria como usuarios activos del sistema financiero y que sean atendidos con un amplio rango de habilidades, herramientas, respeto y sobre todo sensibilidad.

El director de Educación Financiera de Citibanamex, Juan Luis Ordaz, explicó que la Condusef promueve los protocolos de atención y servicios específicos para adultos mayores, aplicables a todos los prestadores de servicios financieros, mediante estrategias dirigidas a la atención, uso de servicios y productos bancarios que requieren.

Explicó que tal protocolo incluye el fomento de un trato digno y respetuoso, servicio preferente, prevención de fraudes, así como acompañar productos y servicios bancarios de educación financiera.

Tips para adultos mayores

En linea con dichos objetivos y apoyar a los adultos mayores con sus finanzas, el director de Educación Financiera de Citibanamex presentó cinco tips o recomendaciones:

1. Ten claridad de sus gastos e ingresos

Ayúdale a construir un presupuesto detallado que considere todas las fuentes de ingresos: pensiones, ahorros y recursos adicionales. Los gastos deben de categorizarse y dar un seguimiento continuo para asegurar que no superen los ingresos. Para los adultos mayores es vital reducir los gastos innecesarios y aprovechar los beneficios destinados a esta etapa de vida.

2. Promueve el ahorro y la inversión

Las inversiones son fundamentales en la vejez, sobre todo si estas empezaron desde una edad temprana o media, pues es en esta etapa de vida en dónde se habrán generado los mayores beneficios. En caso de hacer nuevas inversiones es fundamental priorizar la seguridad del capital sobre los posibles retornos elevados y el riesgo que representan.

3. Revisa los seguros y planeación médica

Un seguro de salud es indispensable. Revisar pólizas y estar al tanto de las coberturas y exclusiones ayudará a cuidar la salud de los adultos mayores y estar preparado para emergencias.

4. Realiza una planificación sucesoria

El testamento es el documento que deja instrucciones sobre tus deseos una vez que ya no estés en este plano terrenal. Generalmente este tema se asocia con la muerte, lo que genera miedo y preocupación, sin embargo, es una manera de asegurar que el legado que dejamos en este mundo sea aprovechado por aquellos que más queremos.

5. Servicios financieros digitales

Los beneficios que ofrece la tecnología pueden ser aprovechados por personas de todas las edades, ya que minimizan el uso de dinero en efectivo y las visitas a cajeros y sucursales físicas. Solo debes acompañar al adulto mayor en el uso de Apps o plataformas bancarias, explicarle que no debe proporcionar sus datos personales o bancarios y no aceptar ayuda de desconocidos, para que no sea víctima de fraudes.