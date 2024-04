¿Qué relación tiene Marruecos con la casa donde vive Murillo Karam?

Acusado de alterar y manipular evidencias, además de cometer delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, Jesús Murillo Karam llegó recientemente a su casa, custodiado por la Guardia Nacional para cumplir su proceso fuera penal y el hospital donde se encontraba.

A las 11:43 horas, tiempo del centro de México, llegó a su casa custodiado siempre por elementos de la GN, Jesús ‘N’, quien permaneció casi dos años en prisión que, de acuerdo con declaraciones de su hija en febrero pasado, lo mantenían en un cuarto de tres metros cuadrados.

¿Detenido o entregado?

El exprocurador general de México fue detenido en su domicilio, ubicado en Lomas de Chapultepec, el 19 de agosto del 2022 alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Montañas Calizas.

La versión que ofreció su hija hace unos meses menciona que su papá se entregó a la autoridades, contrario a Emilio Lozoya, exfuncionario federal en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto quien fue detenido y extraditado desde el extranjero.

Relación de Marruecos con Karam

Tuvieron que pasar más de 600 días para que el trabajador de la extinta PGR regresara a su casa, que está ubicada a lado de la embajada del Reino de Marruecos. El inmueble mencionado tiene el número 420 y la casa de Murillo se encuentra del lado izquierdo contiguo a éste.

A petición de su hija, Murillo Karam fue puesto en prisión preventiva por su estado de salud que se fue agravando mientras estaba en el penal de Tepepan.

Hija de Murillo pidió por su padre

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Gabriela Murillo mencionó que su papá “se entregó y lo están matando en un cuarto de 3x3 sin ventilación en un hospital carcelario, según esto porque hay riesgo de fuga”.

“Es muy triste cómo lo tienen. Él no mandó a desaparecer a nadie. Yo no pido que lo dejen libre, sólo pido que pase este proceso en su casa, él no se merece estar como está”, mencionó hace unos meses