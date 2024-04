Familias de los normalistas de Ayotzinapa piden boicotear el proceso electoral en México

Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desparecidos desde 2014 han hecho un llamamiento a boicotear el proceso electoral que culmina con la votación del 2 de junio en protesta contra el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien se niega a reunirse con ellos antes de las elecciones.

“Llevaremos la lucha a las calles. Particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral”, han indicado los familiares de los desaparecidos en un comunicado.

Reprochan además que las principales candidatas no quieren abordar la cuestión de la desaparición forzada. “No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partidos se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos, que no incorporan el tema de los desaparecidos”, han explicado.

El texto menciona en particular a la candidata de la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, quien, recuerdan, en sus 100 puntos de campaña no incluye ninguno que se relacione con Ayotzinapa a pesar de que su partido “prometió el esclarecimiento del caso”.

En texto reitera que “si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa, exigiendo verdad y justicia por los 43″ y que buscarán alianzas con otros sectores sociales para fortalecer las movilizaciones. “Vamos a ampliar las protestas incorporando a otros sectores. Haremos alianzas con los maestros, campesinos e indígenas que hoy ven sus derechos conculcados”, han resaltado.

Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas. Durante años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado.