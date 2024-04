“No me puedo bañar y se me abrieron las manos”: vecinos de BJ niegan descontaminación del agua

Después de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, difundió un video donde, tras un caso de presunta contaminación —de un compuesto aún desconocido—, mostró que la calidad del agua se había restablecido, al menos en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, vecinos criticaron que aún experimentan afectaciones a su salud.

En una publicación, el mandatario local declaró: “En una visita, vecin@s de la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, nos compartieron que la calidad del agua en sus domicilios se restableció, tras los trabajos de limpieza que llevaron a cabo distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México”.

Aún está contaminada

Vecinos de Benito Juárez se comunicaron con Publimetro México buscando más información, ya que seguían afectados por la contaminación. Una vecina de la alcaldía expresó: “¿Tú no sabes qué está pasando con lo del agua?, porque te juro que estoy a punto de colapsar. No puedo usar el agua en mi casa, ya gasté mucho dinero y sigo sin poder utilizarla porque me está afectando físicamente. Me sale dermatitis. La última vez que lavé los trastes se me irritaron las manos. Estoy harta”.

Dentro de los comentarios de la misma publicación del jefe de gobierno, otros vecinos aseguraron que es falso que la calidad del agua se haya restablecido. Arturo Rodríguez comentó: “Esto es mentira. El agua que llega a ciertas áreas de la Alcaldía Benito Juárez sigue contaminada y con olor a aceite y lubricante de vehículo automotor. Es crucial que se expliquen las razones de esto y las acciones de remediación que se están llevando a cabo”.

Además, la cuenta @G_a_b_s afirmó: “Yo soy una de las afectadas. Vivo en la Del Valle y esto es mentira. Solo le añadieron algún tipo de dispersante al agua para que no huela ‘raro’ ni tenga otro color o sabor, pero el agua sigue estando contaminada”.

Por otro lado, hay quienes consideran que todo esto fue una estrategia de la oposición e incluso buscan atribuirle otras responsabilidades. La cuenta @FerdWolf comentó: “Ojalá pronto tengamos un peritaje para saber cómo y con qué el PRIAN contaminó el pozo en la @AlcaldiaAO. Se deben fincar responsabilidades penales por ese crimen”.

¿Qué dice el Sacmex?

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) republicó el video compartido por el jefe de gobierno, lo que sugiere que respalda la información proporcionada por el mandatario local respecto al restablecimiento de la calidad del agua en la colonia Nápoles.

Además, Sacmex ha informado que como parte de las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad de México, se lavaron más de 300 cisternas y se entregaron 3 mil garrafones de 20 litros, beneficiando a cientos de habitantes de la alcaldía Benito Juárez.

El Sistema también destacó que los servicios de atención a la población de Benito Juárez con respecto al tema del agua se ampliaron a un segundo Puesto de Mando en el parque Alfonso Esparza Otero, donde el personal de salud ofrece servicios a los vecinos.