Acusan a presidente municipal de encabezar agresión armada contra policía

Un grupo de personas de San Martín Peras, Oaxaca, encabezadas por el edil, Elpidio Herdelio Ramírez Morales y el síndico Roberto Sandoval Díaz, atacaron a tiros a un convoy de la Policía Estatal cuando atendía un llamado de auxilio ante el reporte de actos violentos suscitados en esa población.

Cuando los policías acudían a resguardar el orden y la integridad de los ciudadanos fueron agredidos por un grupo de al menos 100 personas con armas de grueso calibre, así lo dio a conocer el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López durante su conferencia del Gabinete de Seguridad.

Derivado de un conflicto agrario entre las comunidades de San Martín Peras y Santiago Juxtlahuaca, han tenido constantes enfrentamientos armados las comunidades vecinas, en días anteriores uno de ellos dejó como saldo dos personas lesionadas por arma de fuego.

Presidente municipal encabeza agresión armada a Guardia Nacional Foto: Especial

Romero López mencionó que las autoridades estatales respondieron a la solicitud de apoyo a dos personas que fueron heridas con anterioridad por armas de fuego y que pretendían brindar seguridad en la zona.

Sin embargo, fueron abordados por las personas armadas quienes se manifestaron en contra de su presencia, al igual que de la Guardia Nacional, así como de una ambulancia los servicios de salud.

Expresó que en el lugar había cerca de 100 personas armadas, “lo que nos informa la instituciones de seguridad es que eran armas de grueso calibre, se molestaron y dijeron que qué hacíamos ahí que no tenía por qué circular la Policía Estatal ni la Guardia Nacional ni otra institución”.

“Se les explicó que se estaba atendiendo una cuestión de salud, de emergencia, se había acudido a prestar un servicio y que la autoridad municipal de su cabecera había acordado el ingreso como también lo había hecho Santiago Juxtlahuaca”.

El funcionario mostró unas fotografías de las agresiones hacia los cuerpos de seguridad, varios impactos de bala quedaron incrustados en la patrulla de la Policía Estatal.

Secretaría de Gobierno intervendrá

Romero López, advirtió que el Gobierno no va a tolerar la agresión a los cuerpos de seguridad ni a ningún ciudadano, “esta decisión de haber atacado a los cuerpos de ciudad va a tener consecuencias se lo digo con mucho respeto a quienes lo hayan cometido, sea quien sea”.

“Nuestra Policía Estatal, la Guardia Nacional acude a garantizar la integridad y la vida de los ciudadanos, a garantizar la integridad y la vida de la población y no merecen ser agredidos, no merecen ser atacados por ninguna persona, afortunadamente no hubo una situación que pudiéramos lamentar donde hubiera perdido la vida alguien”.

En redes sociales circularon imágenes y videos donde se observa al edil, Ramírez Morales y a su síndico Roberto Sandoval, reunidos con presuntos pobladores de San Martín Peras, quienes portaban armas de grueso calibre.