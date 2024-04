Cae estructura de 800 toneladas en obra del Tren México-Toluca

Lanzadora de dovelas. Hasta el momento no se conoce qué ocasionó su desplome. (@luismiguelbaraa)

La madrugada de este miércoles se registró la caída de una máquina o estructura, conocida como lanzadora de dovelas, en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, a la altura de la Presa de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Es utilizada para construir puentes, es decir, llevar las vigas o dovelas y colocarlas en su posición final. Los hechos ocurrieron a alrededor de las 3:00 horas, en la madrugada, con la caída de la estructura con un peso de 800 toneladas y 200 metros de largo.

Testigos que presenciaron lo sucedido expresaron su asombro por el desplome de la lanzadora de dovelas. Describieron que salieron chispas en el momento en que se realizaban obras del Tren México-Toluca.

Hasta el momento no se conoce qué provocó la caída de la estructura durante la madrugada, la cual quedó completamente inservible.

Descartan lesionados y afectados

El secretario de Obras, Jesús Esteva, ofreció declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que no existen daños en las viviendas de la zona por el desplome de la lanzadora de dovelas.

“Tuvo un problema en alguna de las fijaciones (lanzadora de dovelas) y bajó, no hay lesionados, no hay mayor afectación más que la propia estructura de la lanzadora se desplazó hacia el suelo. Vamos a proceder a retirar esa estructura y vamos a evaluar con qué otra podemos reiniciar el lanzado de dovelas, pero no hay lesionados, simple y sencillamente la maniobra de deslizamiento de la lanzadora sufrió una falla que estarán por determinar cómo ocurrió”, dijo.

La lanzadora de dovelas ya no sirve y será removida del sitio para reanudar con las obras del Tren México-Toluca, informó el funcionario del gobierno capitalino.