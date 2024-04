Captan momento exacto de caída de lanzadora de dovelas en el Tren México-Toluca

Las obras del Tren Interurbano México-Toluca volvieron a presentar problemas la madrugada de este miércoles, esta vez por la caída de una lanzadora de dovelas, máquina especializada para la colocación de vigas en puentes.

Con un peso de 800 toneladas y 200 metros de longitud, la estructura metálica se desplomó sin que hasta el momento se conozca cuál fue el motivo del incidente, en el que no se registraron lesionados y afectaciones en las viviendas de la zona.

Los habitantes que atestiguaron los hechos, cerca de la Presa Tacubaya, relataron que todo se percibió como un fuerte estruendo, en el que incluso salieron chispas por la caída estrepitosa luego del deslizamiento de la máquina.

Captan momento exacto de caída de lanzadora de dovelas

En redes sociales, el periodista de Foro TV, Erick Camacho García, difundió un video del momento exacto de la caída de la lanzadora de dovelas, registrado a aproximadamente las 3:00 horas de este miércoles.

Aparentemente de una cámara de vigilancia de la zona, se aprecia cómo la máquina se estaba desplazando entre dos vigas o dovelas de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, cuando de manera abrupta cae al suelo.

⚠️ Colapsa lanzadora de dovelas en las obras del tren interurbano México-Toluca. No hubo heridos. pic.twitter.com/iMC1qXVb1v — Erik Camacho García 📺 (@ERIKCAMACHOTV) April 17, 2024

El secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva, aseguró que no hay saldo de personas lesionadas y afectaciones en la zona y que trabajarán para segmentar la estructura y retirarla del sitio.

“Tuvo un problema en alguna de las fijaciones (lanzadora de dovelas) y bajó, no hay lesionados, no hay mayor afectación más que la propia estructura de la lanzadora se desplazó hacia el suelo. Vamos a proceder a retirar esa estructura y vamos a evaluar con qué otra podemos reiniciar el lanzado de dovelas, pero no hay lesionados, simple y sencillamente la maniobra de deslizamiento de la lanzadora sufrió una falla que estarán por determinar cómo ocurrió”, expresó.