Culpables de abuso sexual pasarán hasta 30 años en la cárcel tras promulgación de decreto de AMLO

Desde este jueves entra en vigor un decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mediante el cual se agrega un párrafo al Código Penal Federal para el aumento de penas a los culpables por el delito de abuso sexual.

Se trata de una modificación en la que se aumenta a 30 años de cárcel el tiempo que deben permanecer aquellos que abusen de menores de 15 años de edad.

De esta forma, en el Código Penal Federal se pasaría de un máximo de 13 años de prisión por el delito de abuso sexual a 30 años, una diferencia significativa que deja atrás lo establecido en el artículo 261 del Código Penal Federal.

“Las penas previstas en este artículo se aumentarán conforme a lo dispuesto en el artículo 266 Bis”, indica el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de quienes cometan abuso sexual contra personas de 18 años o más, la normatividad no tiene cambios, con castigos de cárcel de entre seis y trece años. Esto también aplica para casos en que las víctimas no comprenden lo sucedido, pese a haber dado su consentimiento, además de que por alguna causa no pudieran haberse resistido.

¿Qué otros factores contempla el cambio en el Código Penal del delito de abuso sexual?

A pesar de que se estableció que las penas aumentarán a 30 años en casos de abuso sexual a menores de 15 años, esto aún podría incrementarse hasta 15 años si existe la participación de dos o más personas.

Los años en prisión para los responsables también podrían tener un aumento si se trata de algún familiar, directo o indirecto, establece la modificación al artículo del Código Penal Federal. Si se trata del padre, madre o tutor el culpable, podría perdería la patria potestad.

Por su parte, quienes desempeñen un cargo público y cometan abuso sexual serán suspendidos por un periodo de cinco años.