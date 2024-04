¿El Metro o el Infierno? Pese a llegar a 39 grados trenes del STC no prenden sus ventiladores

Ante las altas temperaturas que se registran en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, quienes viajan en la limusina naranja cada mañana conocen bien lo que significa estar cerca del infierno. Los vagones del STC Metro van atestados y el efecto de la somnolencia es tangible; además, la temperatura puede elevarse hasta los 39 grados.

Aunque esta semana se ha registrado una ola de calor récord en la CDMX, algunos trenes del STC no encienden sus ventiladores, lo que pone en riesgo a los usuarios de sufrir un golpe de calor. Además, las autoridades del gobierno capitalino informaron que el pasado lunes 15 de abril de 2024 se alcanzó una temperatura récord de 34 grados en la ciudad.

En los vagones del Metro se alcanzan altas temperaturas (Foto: X)

De acuerdo con estudios realizados por el Laboratorio de Refrigeración y Fenómenos del Transporte y Energía Renovables de la UAM Azcapotzalco, en este medio de transporte n las horas pico, cuando los trenes del transporte subterráneo van repletos, la temperatura sube en cuestión de segundos de 27 a 39 grados centígrados, lo que se agrava porque al interior el aire se vicia y el encierro provoca somnolencia debido a la disminución de oxígeno por la respiración de decenas de personas.

Lo sorprendente es que tales niveles de calor se alcanzan en cuestión de segundos. Los ventiladores en los vagones no han sido de mucha utilidad; la mayoría no funciona. Cuando el tren llega a las estaciones y abre las puertas, el aire se renueva un poco, pero no es suficiente y en cuestión de segundos el calor vuelve a aumentar.

Calor en el Metro (yadin xolalpa)

Se quejan usuarios en redes sociales

Ante esta situación, los usuarios se han quejado a través de las redes sociales por el intenso calor que perciben dentro de los vagones. Por ejemplo:

@soydichosadeti tuiteó: “Buen día, podrían encender los ventiladores del carro FR0026 LÍNEA 12 dirección periférico a mixcoac gracias”

Mientras que @marylsc98 solicitó: “Por favor enciendan los ventiladores de la unidad N.1379 de la línea 7″.

@edgardo_lara escribió en X: “Buenos días, ¿aún no han podido revisar el tema de encender los ventiladores en la #l3? Sería de mucha ayuda en esta temporada que hace demasiado calor, ojalá pudieran compartir una respuesta, saludos”.

@lilith39483535 tuiteó: “¡Enciendan los ventiladores del M.0376! ¡Nos vamos a morir del calor! No inventen, cuando hace frío los prenden y cuando realmente se necesitan los apagan”.

Metro calor

Recomendaciones a la hora de viajar en Metro

El Metro emite recomendaciones a los usuarios, a hidratarse de manera continua, previo al inicio del viaje e incluso durante el trayecto, así como a utilizar ropa holgada y mantener las ventanillas de los vagones abiertas. Asimismo, pide a los usuarios reportar a las autoridades del STC Metro los ventiladores de los vagones que no funcionan, para retirarlos de la circulación y realizar los ajustes correspondientes.