“Gracias de todo corazón”: AMLO se despide de banqueros entre aplausos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la primera despedida pública de su gobierno durante la 87 Convención Bancaria, que se celebró este viernes en Acapulco, Guerrero.

Ante el pleno de los directivos y funcionario públicos del sector financiero, el mandatario señaló que su mayor logro y motivo más grande de orgullo es haber sacado a más de cinco millones de mexicanos de la pobreza, a pesar de la pandemia.

Señaló que la economía del país reporta un crecimiento sólido, que alcanzó 3.2% en 2023; señaló que hay un récord de empleos registrados ante el IMSS, con más de 22 millones de trabajadores, mientras el salario mínimo subió más de 110% en su administración.

Sin importarle la veda electoral, marcada por el INE por las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, López Obrador destacó que México es uno de las naciones con menos desempleo del mundo, con una tasa que ronda 2.6%.

Además de que el precio de la canasta básica de 24 productos, que instituyó su gobierno, bajó de mil 39 a un promedio de 800 pesos; las reservas internacionales llegaron a otro récord de 36 mil millones de dólares y el peso es una de las monedas más fuertes a nivel global.

Durante su discurso, López Obrador también se ganó el aplauso de la audiencia al usar frases como “estos son los otros datos”, o “ahí está el destalle como dijera Cantinflas”, para enfatizar que su gestión permitió reducir delitos de gran impacto como los homicidios, secuestros y robo de autos.

Así, al final del mensaje, comentó con la audiencia: “Ya no voy a estar en próxima -Convención Bancaria-, me voy a Palenque en cinco meses; me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos.

“Los he tratado con respeto también y he cumplido con los compromisos desde el inicio de mi gobierno… Muchas gracias de todo corazón”, dijo el presidente López Obrador, mientras los banqueros le extendieron una serie de aplausos que lo hicieron sentir tan cómodo y apreciado, que salió del auditorio con las dos manos levantadas en señal de victoria.

Banqueros agradecen labor de AMLO

A su vez, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, también agradeció al presidente haber cumplido la promesa de no cambiar las reglas de operación de la banca durante los seis años de su gobierno, que termina en septiembre de este año.

“Desde 2019, en su primera participación -en la Convención Bancaria- el presidente transmitió un mensaje de certidumbre y confianza, para impulsar el crecimiento de la economía y del país.

“Dijo que no cambiaría la legislación bancaria… recordamos claramente en su mensaje; no han cambio de regalas, lo cual se ha cumplido cabalmente. ¡Muchas gracias señor presidente!”.

En ese contexto, Julio Carranza destacó que “en ese entorno de certidumbre”, la banca logró una inversión récord, con un crecimiento de 60% de capital neto y una marca de 1.6 billones de pesos; además de 1.3 billones de pesos que están listos para otorgar nuevos créditos, en apoyo al crecimiento de la economía.

Enfatizó que crédito bancario llegó a 6.8 billones de pesos durante el último año, con un crecimiento de 36% durante el sexenio que está por concluir; con un incremento anual promedio 10% en los últimos 20 años.

“México cuenta con un sistema bancario sano, solvente y líquido que se distingue en el ámbito internacional. También respetamos y valoramos la autonomía del Banco de México, que han realizado un gran trabajo en el control de la inflación y gestión de la política monetaria que es reconocido a nivel mundial” dijo el presidente de la ABM.