“Tu cuerpo era duro... estabas fría”: el escalofriante poema que el ‘Dahmer mexicano’ escribió sobre una de sus víctimas

Después de que varios internautas en redes sociales compartieran el perfil público de Miguel Cortés, conocido como el “Jeffrey Dahmer mexicano” por sus crímenes, Publimetro México ha obtenido acceso a uno de los poemas más escalofriantes escritos por este feminicida serial.

El poema titulado “Te extrañaré” fue publicado en el perfil de redes sociales de Cortés el 25 de octubre de 2015, meses después de la desaparición de Frida Sofía Lima Rivera, quien fue vista por última vez en febrero de ese mismo año cerca del departamento del homicida en la alcaldía Iztacalco.

En este texto, Cortés narra de manera perturbadora cómo acabó con la vida de una mujer a la que supuestamente amaba tanto que decidió conservar su cuerpo sin vida. Según se desprende del poema, Cortés redactó estas palabras en el día en que celebraría su aniversario con la víctima, al perecer, su expareja.

En Publimetro México compartimos algunos fragmentos del poema, advirtiendo que su contenido es sensible y puede resultar perturbador para algunos lectores; este revelador texto deja ver lo que pasaba en la mente del feminicida serial Miguel Cortés y la gravedad de sus crímenes. Se aconseja tomar precaución debido a la naturaleza de su contenido para aquellos que deseen leerlo:

“Te extrañaré”

“...y sucedió lo que temía. Centinelas de piedra con armaduras metálicas, grandes monumentos me prevenían para no avanzar. Inmóviles como cualquier estatua de unos 3 metros de altura, se interponían enfrente de mi, si lo deseaba podía continuar. Pero sus rostros me daban a entender que si continuaba debería atenerme a las consecuencias. Los observe, y ellos a mi. Por miedo tal vez alejé mi mirada de aquellos ojos penetrantes”.

“Por un momento creí que correrías a mi encuentro con las manos levantadas para darme un abrazo. Pero no fue así. Creí que me tomarías de la mano, pero nunca ocurrió. He incluso creí que cuando estuviera a tu lado me darías un beso tímido pero tan solo lo creí, pues nunca pasó”.

“No tarde mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asuste cuando noté que estabas fría. Toque tu espalda y no era otra cosa mas que tu ropa. Toque tu cuello y no era mas que piedra. Roca fría como el témpano, dura como el hierro y lo peor inmóvil como estatua”.

“Mi rostro cambió, lo se porque lo sentí, y por mis lágrimas también. De lágrimas de felicidad pasaron a ser lágrimas de desesperación. Quería estar a tu lado pero no de esta manera”.

“Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”.

“Pasó algún tiempo para que la sangre de tu cuerpo comenzara a secarse, se formaron grietas que cortaron tu piel, tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba, te transformabas en polvo”.

“Pero ahora comprendo que mi verdadero castigo es en donde me encuentro. Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esta situación, dije que moriría a tu lado pero esto es diferente. Estoy contigo pero no eres tú a quien quiero”.

“Esta es una situación muy complicada para mi, espero entiendas. Pensándolo bien me doy cuenta que no solo quiero estar contigo sino que también quiero que tu estés a mi lado, quiero que tu rostro vuelva a expresar tu sentimiento hacia mi, de otra manera moriré de tristeza, de desilusión”.

“No es que sea egoísta o que exija demasiado, solo pido a la persona a quien quiero”.

“Debes alejarte -respondió la figurilla- debes hacerlo de inmediato, no dejes que los bellos recuerdos que tienes de ella se petrifiquen a su lado, date cuenta que a quien quisiste se ha alejado y al parecer no quiere regresar, no tiene caso quedarte, pues lo que anhelas jamás regresara”

“Debes apurarte pues de otro modo la capa comenzara a engrosarse, su cuerpo se endurecerá y se transformará en un monolito de roca pura. Date cuenta que es una oportunidad para volver a quererla, es lo que querías, no?”

“Pero… ¿Cómo sé que es realmente ella? –pregunté con un poco de inseguridad. Es ella, lo sabes muy bien, no trates de engañarte, si realmente la quieres deberás de quererla sin importar la forma que tenga”.

“No se que camino tomar pero de algo estoy completamente seguro: suceda lo que suceda no me dejaré morir. Tu allá, yo aquí... un aniversario más”.