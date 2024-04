Santiago Taboada: “Todos los derechos para todas las personas”

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, firmó una serie de compromisos en favor de la diversidad sexual e identidad de género con activistas de la comunidad LGBTIQ+, siendo el primer candidato en garantizar una agenda que respeta los derechos humanos de todas, todos y todes.

“Los derechos en papel están ahí, pero en esta ciudad los derechos no se consultan, los derechos se ejercen y para ejercer los derechos tenemos que fortalecer la agenda, las instituciones y con una cosa más: el presupuesto… todos los derechos para todas las personas”, destacó. Taboada mencionó que hubo un intento de sabotaje para que este encuentro no se llevara a cabo, “no querían que nos reuniéramos y hubiera sido muy fácil decir: pues no hay condiciones…

El poder estar aquí con ustedes para mí no solamente es un tema de definición política, es una convicción personal. Yo soy de otra generación, nosotros vamos a combatir esos discursos de odio, esos crímenes de odio vengan de donde vengan”. Ante los cuestionamientos sobre su militancia partidista, el candidato respondió que es “un panista de otra generación y por eso le agradezco mucho al nieto del fundador del PAN, a Manuel Gómez Morín, que está aquí.

En todas las agrupaciones políticas, habemos quienes podemos pensar diferente”. En este sentido, indicó que durante su gestión al frente de la alcaldía Benito Juárez impulsó diversas acciones inclusivas “en términos de acceso a la salud, deporte y cultura, hemos podido atender esta agenda y ahora lo quiero hacer en toda la ciudad, quiero que esta agenda sea parte de mandar un mensaje los próximos seis años de la ciudad al país”.

El abanderado del PAN, PRI y PRD se comprometió a realizar, desde la Jefatura de Gobierno, diversas acciones entre las que destacan combatir y sancionar toda forma de discriminación; capacitar permanentemente en materia de diversidad sexual a los cuerpos policiacos y personal que labora en las dependencias de impartición de justicia; castigar todo crimen de odio; así como defender el modelo de la clínica especializada CONDESA y terminar con el desabasto de medicamentos antirretrovirales y terapias hormonales.

Entre porras como, “Con la diversidad, Santiago va a ganar” y “el cambio es diverso”, el candidato de la coalición “Va X La CDMX” agradeció el apoyo de la comunidad LGBTIQ+ y destacó que “Esto habla de una cosa, del compromiso que ustedes tienen con la agenda y el compromiso que yo asumo…hoy nos asumimos como aliados, como aliadas, como aliades”, concluyó.