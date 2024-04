¿Qué ha pasado con el caso de Fofo Márquez? Así se encuentra el proceso del polémico influencer

A un mes de que el influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez agrediera fisícamente a una mujer identificada como Edith “N” en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México. Este se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, también conocido como el penal de Barrientos

Existe la posibilidad de que el influencer sea liberado de la cárcel si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no logra demostrar su culpabilidad en el delito de tentativa de feminicidio contra Edith “N”.

En una entrevista en Telediario, la víctima mencionó que están a la espera de las conclusiones de las investigaciones, mientras las autoridades continúan recopilando las evidencias necesarias para sostener la acusación de tentativa de feminicidio. Mientras tanto, la defensa de Márquez busca exoneración alegando insuficiencias en la construcción del caso.

Según Edith “N”, Fofo Márquez podría ser liberado si el juez determina que el delito fue por lesiones y no por tentativa de feminicidio. Sin embargo, si el caso se acredita como una tentativa de feminicidio, ya no podría retirar la denuncia ni negociar o perdonar a su agresor. La víctima confía en las autoridades para que su caso no quede impune y siente que la ley está de su lado.

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue detenido el pasado 4 de abril y desde entonces se encuentra preso, pues fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

La próxima audiencia se llevará a cabo a mediados del mes de mayo próximo, con el objetivo de ampliar declaraciones y cerrar las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Qué pena podría alcanzar Fofo Márquez?

En los casos de delitos en grado de tentativa, como el que actualmente se investiga al influencer, el artículo 59 del Código Penal del Estado de México refiere que a los inculpados se les aplicará de uno a dos tercios de la pena prevista para el delito correspondiente. En el caso de feminicidio, según el artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de México, se castiga este delito con: