La Clau y La Xóchitl a gritos y sombrerazos para ganar la silla presidencial

Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum se encuentran en el centro de la vida política de nuestro país, ambas compiten por ser la primer presidenta de México, pero no solo toman los debates, lo mitines y las noticias del día a día, también son inspiración para crear Dos mujeres ¡una silla!.

La Clau y La Xóchitl son dos personajes que llegaron para aligerarnos las campañas rumbo a la presidencia, que son interpretadas por Tamara Henaine y Fernanda Ostos, respectivamente. La alegría, comicidad, pero sobre todo la astucia mental de estas actrices es impresionante, mismas que se ven reflejadas en la puesta en escena Dos mujeres ¡una silla!, donde veremos a las aspirantes llegar a Candidatos Anónimos debido a que no pueden dejar de hacer campaña.

Fernanda y Tamara visitaron la redacción de Publimetro para hablar sobre el reto de estar en este proyecto y parodiar a la candidata de Morena, “es difícil, porque por más que lo analizaba, pues estamos haciendo una parodia. Esto no es una imitación, no somos tal cual, es hacer una caricatura, es exagerarlo y llevarlas a la farsa. Veo muchísimos videos de Claudia (Sheinbaum), más que tener una postura, tiene mucho autocontrol, entonces no encontraba por dónde, y luego hacerlo comedia era más difícil. Creo que empecé a ver destellos de su corporalidad y eso fue lo primero que me ayudó y por ahí me fui”, explicó Henaine.

Uno de los grandes apoyos de Tamara fueron las redes sociales, “fue todo un experimento de laboratorio, de estar probando, de observar millones de entrevistas, hasta la fecha sigo buscando, vamos junto a la noticia, pendientes de las cosas que están sucediendo en las campañas, lo cual incluimos en la obra. Es una obra, que aunque la hayas visto la semana pasada seguramente esta semana será diferente. En entrevistas es muy sobria, pero seguirla en redes sociales me ayudó muchísimo, sobre todo TikTok que es como para la chaviza, entonces tiene otra actitud muy diferente y ahí encontré mucho material”.

Fernanda ya tiene más de cinco años dando vida a La Xochitl, “al ir cambiando sus estrategias, ellas también cambian, por ejemplo, Xóchitl Gálvez ya no se viste tanto con huipil, a mí eso me encantaba de ella, yo lo sigo haciendo porque me parece que eso siempre va a ser su sello. Al principio me costó mucho trabajo hacerla, me costó como un año en agarrarle bien, lo primero fue si risa, además de que es un personaje con muchos modismos y muy folklórica. Lo que es seguro es que el proceso ha sido muy divertido y no creíamos que fuera a tener tanto alcance”, explicó Ostos.

La transformación

Para caricaturizar a las candidatas de Morena y de la coalición del PRI, PAN y PRD, las actrices se someten a un proceso de maquillaje que en el caso de Fernanda es mucho más complicado. “Mandé hacer varias narices y aprendí a ponérmelas con un pegamento especial, traigo peluca, además - no quiero ofender ni nada- pero pues soy muy flaca y tengo que ponerme una almohada, está complicado. Me tardo como dos horas en caracterizarme, mientras que Tamara como 10 minutos”, resaltó Ostos.

Henaine también contó su proceso de transformación, “tengo los ojos más alargados, ella (Sheinbaum) los tiene como cortos y redondos- Creo que estar en el programa de La parodia nos dio muchísimas tablas, porque nos caracterizaban cada semana y eran prostéticos, aprendías muchos trucos de maquillaje y caracterización, entonces para mí si es mucho más fácil”.

Incitan al voto

Dos mujeres ¡una silla! no solo es una historia que hace reír, según sus protagonistas, al final también te da la oportunidad de estudiar sus propuestas, pero sobre todo invitar al público a salir a votar. “No son Claudia, ni Xóchitl, ni Máynez los protagonistas, somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el poder de decisión y por mucho que te digan cómo van las encuestas no es para sentarnos y pensar ‘si ya saben quien va ganar para qué voto’. Anular el voto no va a servir de nada, anularlo es darle la espalda al país”, enfatizó Fernanda Ostos.

A esta idea, Tamara agregó, “muchas cosas de las que se hablan son reales, son todos los escenarios llevados a la comedia y a la parodia. Creo que a partir de esta confrontación en el teatro, queremos que la gente salga a votar, queremos ayudar, contribuir un poquito. Los protagonistas somos nosotros, no votar es anular tu propia voz, entonces tenemos mucha responsabilidad. La política no es allá a lo lejos, la corrupción no es allá a lo lejos, yo sé que no somos seres humanos perfectos, pero sí podemos avanzar mucho, y la mayoría de las cosas están en nuestras manos. El cambio está en nosotros, ellos trabajan para nosotros, son servidores públicos”

¿Las actrices conocen a las candidatas?

La Xochitl y Xóchitl Gálvez

“Asistí al cierre de su pre-campaña en la Arena Ciudad de México, sin su invitación, y me fui disfrazada a saludar a todos a decir y empecé a decir ‘voten por mí’, voy a dar mi discurso y no sé que tanto más hice. Mucha gente piensa que fui pagada porque estando afuera, unas personas fueron por mí y me metieron al camerino, y antes de empezar su mitín Xóchitl me saludó. Ella me cayó muy bien, las dos merecen todo mi respeto. Estuve como dos minutos con ella e hicimos una dinámica medio improvisada, la cual quedó plasmada en mis redes sociales”, contó Fernanda Ostos.

La Cláus y Claudia Sheinbaum

“A mí me encantaría conocerla, creo que independientemente de un partido político, son seres humanos y qué padre conocer a la persona que estás parodiando”, dijo Tamara Henaine.

¿Dónde y cuándo ver Dos mujeres ¡una silla!?

¿Dónde?: Teatro Rodolfo Usigli.

¿Cuándo?: Jueves 20:30 horas.

Duración aproximada: 90 minutos.

Clasificación: Mayores de 12 años.

Boletos: Entrada general 400 pesos.