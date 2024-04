“No hay nadie”: Candidato de MC se enoja con familia que no le abrió la puerta

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Centro, Fernando Mayans Canabal, se ha vuelto tendencia en redes sociales tras un incidente durante un recorrido en su campaña electoral en el fraccionamiento del Parque, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

En un video que circula en internet, se observa al candidato del partido naranja llegando a una casa y solicitando hablar con Guadalupe Reyes. Después de varios intentos, desde el interior de la vivienda se escucha un “no hay nadie”, lo que provocó la molestia del experredista.

Fernando Mayans atinó a contestar: “¿No hay nadie? Cuando se estén inundando así les voy a decir, no hay nadie”, para después lanzar propaganda por la reja de la entrada principal de dicha casa y retirarse del lugar.

“Fernando Mayans”:

Por las palabras del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de #Centro, Tabasco, luego de que no le abrieron la puerta en una casa.



"Cuando se estén inundando así les voy a decir: no hay nadie". pic.twitter.com/FJ3LssWTdn — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 23, 2024

Posteriormente, en una entrevista radiofónica, el candidato de MC relató que se sintió ofendido por la respuesta recibida, aunque posteriormente ofreció disculpas por sus palabras. Aseguró que lo que dijo no fue con mala intención y acusó al gobierno estatal de difundir el video para perjudicar su campaña.

“Me sentí ofendido, porque ¿quién me respondió? ¿El loro o el Espíritu Santo? (...) “Me sentí agredido, porque no te quiero recibir. Me sentí agredido, porque no soy de hule y por eso le dije ‘Ah, ¿a usted no le interesa que se inunde? ¿No les interesa que les ayude?’ Bueno, pues eso fue lo que les quise decir. Y si se ofendieron públicamente les pido una disculpa”.

Sin embargo, el incidente ocurrido este martes en la capital del estado ha dividido opiniones, algunos internautas respaldan la postura del candidato y otros critican el manejo que le dio a la situación.

¿Quién es Fernando Mayans?

Se trata de un viejo conocido en el ámbito político estatal, con una trayectoria que abarca varios cargos públicos. Fue diputado local en Tabasco por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2001 hasta 2003, luego ocupó el cargo de diputado federal por el mismo partido político entre 2006 y 2009, y posteriormente se desempeñó como senador de la República desde 2012 hasta 2018.

En 2009, Mayans incursionó en la contienda por la presidencia municipal de Centro, pero el resultado no le fue favorable. En las elecciones actuales, buscó nuevamente la candidatura, esta vez con Morena, pero no fue seleccionado y después de criticar el proceso interno, optó por unirse a las filas de Movimiento Ciudadano.