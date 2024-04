Ha disminuido en 80% la solicitud de garrafones en puestos de mando de BJ: Martí Batres

El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que ha disminuido en al menos un 80 por ciento la solicitud de garrafones de agua potable en los puestos de mando de la alcaldía Benito Juárez, ante el problema del agua contaminada que se ha presentado en distintas colonias de la demarcación.

El mandatario expuso que esto se debe a que las los vecinos de Benito Juárez están utilizando el agua de la red, que actualmente ya se encuentra limpia; sin embargo, sostuvo que las brigadas de apoyo del Gobierno capitalino se mantendrán en la demarcación ante cualquier inconveniente.

“¿Por qué bajó sustancialmente la solicitud de garrafones de agua? Porque ya muchas familias están tomando agua de la red, ya están utilizando el agua de la red, muchas cisternas ya se están llenando con agua de la red, ya están limpias y eso está haciendo que baje la demanda de garrafones”, explicó.

Señaló que las brigadas continúan con el lavado de cisternas, para que puedan llenarse con el agua limpia que viene de la red; y en algunos casos, se realiza la purga de las tomas de agua que se quedaron con el agua de la etapa anterior (contaminada). “Y ahí lo que se está recomendando es que esa agua se aproveche para limpiar los pisos, para las descargas en los sanitarios, pero va bastante bien”.

“Yo comenté que más o menos dos semanas, algo más tendríamos para limpieza de la red, la red ya está limpia. Los 13 pozos, a excepción del Alfonso XIII, que ese está cerrado, están funcionando bien. Aparte, hay ocho puntos de monitoreo donde SACMEX mide la calidad del agua y bien, entonces ya no tenemos problemas en la red, toda la red primaria”, resaltó.

La alcaldía ni sus luces, solo una cuestión política fue de su interés: Batres

El mandatario capitalino también criticó a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, quienes aseguró, no se hicieron presentes para solucionar el problema del agua contaminada, y que solo la “cuestión política” fue de su interés.

“No me lo tomen a mal, pero no me gusta la injusticia, no me gusta, la alcaldía ni sus luces, estoy muy sorprendido de que la alcaldía no se haya presentado”, declaró.

Martí Batres lamentó que el alcalde de BJ, Jaime Isael Mata Salas, solo mandó un escrito al Gobierno para recibir a los vecinos de la alcaldía que mantenían un plantón en calles de la demarcación.

“El alcalde solo nos mandó un escrito para que recibiéramos a los del plantón, eso es todo, nada más, o sea, nada más una cuestión política fue de su interés. El Gobierno de la Ciudad gobierna para todos, también gobernamos para los habitantes de Benito Juárez”, concluyó.