Niegan aborto a adolescente abusada en Jalisco; procedimiento se concreta en CDMX

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser) denunció que los médicos de un hospital en Jalisco se negaron a practicar la interrupción de un embarazo, el cual fue resultado del abuso sexual que se cometió en contra de una menor de 12 años, además de que en una de las revisiones médicas uno de los doctores le preguntó que “si quería escuchar el corazón del bebé”.

“Parece que la Secretaria de Salud no se cansa de violentar los derechos de una niña víctima de violencia sexual que se encuentra solicitando un procedimiento de interrupción de embarazo desde hace 8 días. No solo dilatan y entorpecen la atención a la que están obligados, planteando de manera autoritaria que en Jalisco no se hará el procedimiento, sino que el día de hoy se presentó con la niña un médico para preguntarle si quería escuchar el corazón del ‘bebé”.

Niegan aborto a adolescente violada en Jalisco Foto: Especial

La denuncia se hizo en una publicación en las redes sociales de la organización el 20 de abril, lamentaron que los empleados de la Secretaría de Salud pongan por delante sus creencias religiosas y nieguen los derechos de los pacientes.

“Secretario de Salud, exigimos que la niña acceda cuánto antes al aborto solicitado y que lo haga aquí, sin tener que trasladarse a ningún otro estado de la República y que además sean restituidos todos sus derechos. Se lo exigimos”.

Pese a las peticiones, el aborto se practicó en la Ciudad de México debido a la negativa del personal del hospital, el procedimiento médico se realizó la madrugada de este 24 de abril, sin que la menor tuviera complicaciones y se espera a que sea dada de alta para que regrese a su vivienda en Jalisco.

Las autoridades estatales dijeron que el procedimiento se llevó a cabo bajo los criterios de atención a la violencia contra las mujeres y violencia sexual previstos en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA005 (NOM-046).

Menores pueden solicitar aborto

En dicha norma se establece que: “En caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, sólo es necesario presentar una solicitud por parte de la usuaria mayor de 12 años de edad, en donde, bajo protesta de decir verdad, manifieste que dicho embarazo es producto de violación sexual. En caso de que la usuaria sea menor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o tutor”.

La Secretaría de Salud de Jalisco afirmó que la atención que recibió la menor fue multidisciplinaria, entre ellos con personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA) para garantizar el interés superior de la niña.

Pese a que la menor tuvo que ir a la capital del paìs para poder concretar la interrupción del embarazo, el gobierno estatal afirmó que ha realizado las acciones necesarias para que se atiendan los procedimiento de aborto en todas víctimas de abuso sexual que lo soliciten, para dicho fin se tienen disponibles seis hospitales.

“El Secretario de Salud del Estado de Jalisco emitió un acuerdo publicado en el Periódico Oficial el 7 de marzo, mediante el cual se instruye a las instituciones públicas integrantes del Sistema Estatal de Salud, contar con los programas y/o protocolos de interrupción del embarazo actualizados”.