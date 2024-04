Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, se reunió con víctimas de la negligencia y el mal gobierno de Morena en la Ciudad de México en temas como despojo de vivienda, procuración de justicia, reconstrucción derivada del sismo del 19-S y transporte público, a quienes escuchó para después firmar los compromisos por la justicia.

“Para mí esto no es más que un punto de partida para con ustedes, para poder iniciar un trabajo y un trayecto en donde se haga justicia. Todas estas historias que ustedes platican las he escuchado durante estos meses, prácticamente en cada recorrido. Si no es el INVI, son despojos en Tláhuac. Si no es el tema del centro histórico, lo que ha venido pasando también en algunos predios en Iztapalapa con líderes de organizaciones muy puntuales… Nosotros no vamos a hacer justicia selectiva, va a haber justicia, no importa quién, esto en la ciudad tiene que cambiar”, destacó.

No habrá borrón y cuenta nueva para las víctimas de este gobierno: Santiago Taboada Foto: Especial

Luego de escuchar los testimonios de habitantes de diferentes alcaldías, que reclaman ser invisibilizados por este gobierno, Taboada lamentó la falta de sensibilidad y profesionalismo de quienes hoy encabezan la administración local con miles de familias que llevan años luchando y que se han visto afectados no solo en su salud, sino también económica y emocionalmente, “esa justicia selectiva ha sido en función de sus intereses, de sus agendas. Si no hubiera una justicia selectiva, no estaríamos viendo casos que tienen 20 años sin resolverse”.

Respecto a la reconstrucción, el abanderado del PAN, PRI y PRD indicó que, durante los estragos del sismo de 2017, cuando él era diputado federal, el gobierno “pateó” una y otra vez el proceso para edificar en los lugares donde se habían perdido viviendas, dando incluso una fecha de entrega. Sin embargo, han pasado ya 7 años y el avance ha sido casi inexistente.

“En diciembre de 2021 iban a estar todas las viviendas reconstruidas, ahí están las imágenes, los audios de lo que fue la promesa de la reconstrucción… y vimos como no solamente cambiaban los proyectos, le dejaban de pagar a quienes hacían los proyectos, entonces los retrasaron, algunos prácticamente no se movieron. Dice la comisión de reconstrucción 93 por ciento, si ya lo aceptó el jefe de gobierno que son 7 mil predios los que no se ha iniciado ningún proceso de reconstrucción. Tuvieron los fondos, inclusive la iniciativa privada reconstruyó muchos de ellos, sin que le costara al gobierno y hubo donaciones”, sentenció.

Ante esto, Santiago Taboada expuso que desde la jefatura de Gobierno se va a revisar este y muchos casos de injusticia, pues también hay un excedente en materia de densificación, es decir, los niveles y viviendas que construyeron de más, argumentando una amortización de la deuda para los beneficiarios, “esto no va a ser borrón y cuenta nueva, necesitamos regresarles la vivienda, ¿Dónde están los recursos de esos inmuebles que vendieron? ¿Quiénes son los dueños de esos? Y supuestamente SERVIMET iba a ser el instrumento para comercializarlos”.

Respecto al despojo, apuntó: “no es casualidad que traen prácticamente amarrado, desde el Registro Público de la Propiedad todo, traen qué inmueble está inactivo, también traen un cruce con la Secretaría de Finanzas sobre qué inmueble dejó de pagar predial y entonces, prácticamente, es el negocio para despojar”.

El candidato de la coalición “Va X La CDMX” detalló el modus operandi del INVI, con el que han defraudado a miles de familias, “les cobran cuotas mensuales de vigilancia de predios, si no van a sus manifestaciones les cobran doble, mucha gente prefiere pagar y no ir porque tiene que dejar de trabajar. Muchos de ellos encontraron ahí su mina de oro. ¿Y qué pasa? Llegan a un predio, lo construyen y después sacan el padrón original, desplazan a la gente y meten prácticamente un nuevo padrón y venden dos veces los departamentos”.

Por ello, planteó una reestructuración del INVI, que tenga una verdadera visión de vivienda social, que le ayude a mucha gente de esta ciudad, además de que, dijo, todos esos proyectos regresen al padrón original, “es una tragedia lo que pasa porque lucran con algo en verdad muy delicado: con los sueños de la gente que quiere tener una vivienda digna en esta ciudad”.

Las y los asistentes agradecieron a Santiago Taboada por darles voz ante las injusticias de las que fueron víctimas, tales como despojo de vivienda, fraude por parte del INVI, fabricación de delitos y tráfico de influencias y confiaron que, con la firma de los compromisos, que también firmaron en calidad de testigos, encontrarán solución a sus casos a través de las siguientes acciones:

Instalación de una Mesa Permanente de Diálogo por la Justicia, la Resiliencia, el Valor y la Verdad

Establecer un protocolo de seguimiento para las recomendaciones emitidas por la Mesa Permanente de Diálogo

Crear un registro de las víctimas de la FGJCDMX durante la gestión de Ernestina Godoy

Acompañamiento de las víctimas en sus procesos

Transitar hacia una comisión que, desde el Senado, estudie y proponga reformas legales

Dar cumplimiento a la transferencia de los recursos a víctimas.

Asimismo, por la mañana, Santiago Taboada asistió al encuentro con integrantes del Consejo de la Comunicación, organismo que concentra mil 500 agrupaciones y empresas, a quienes reconoció por su importante labor para fomentar la participación ciudadana de cara al próximo proceso electoral, para que las y los chilangos ejerzan su voto de manera informada y ser parte del cambio que la Ciudad de México merece.

“El triunfo de 2021 en la Ciudad de México pasó por una cosa, no hay casualidades. Todos los que tuvimos la oportunidad de ganar en el 2021 fue porque la participación en nuestras alcaldías estuvo por encima del 50%. Todas las alcaldías que no ganamos o las que nos quedamos muy cerca, estuvieron por debajo del 50% de participación. Es decir, en la medida en que aumentemos la participación, sin duda, los resultados van a cambiar”, destacó.

Además, Taboada sostuvo la importancia de realizar campañas con propuestas y que informen para que la gente de la CDMX conozca, compare y visualice lo que quieren los próximos seis años.

“Estas campañas funcionaron. Tuvimos la oportunidad de ver las filas el último día para sacar la credencial de elector. Nunca en la historia de la Ciudad de México hubo esas colas a las 11 de la noche, un día antes de vencer el plazo y eso también es porque ustedes hicieron un trabajo fundamental para que ocurriera y yo estoy aquí con la convicción de que otra Ciudad de México podemos ver los próximos años”, apuntó.