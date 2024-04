Mario Delgado: PRIAN nuevamente se quitó la máscara, sus spots son iguales al contenido de guerra sucia en redes

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que los nuevos spots que el PAN pretende transmitir en tiempos oficiales de radio y televisión del INE, revelan la autoría del PRIAN en la guerra sucia, ya que dichos spots tienen el mismo guión y escenas que los contenidos en contra del movimiento de transformación circulados por páginas y cuentas falsas en redes sociales.

Por ello, en conferencia de prensa, el dirigente morenista informó que Morena ya presentó una queja a la autoridad electoral, y adelantó que también solicitarán que dichos spots no salgan al aire. En caso de que se apruebe su transmisión, el partido pedirá que todo lo invertido en contenidos de guerra sucia sea contemplado en los gastos de campaña de la candidata del PRIAN.

“Llevan meses pautando estos spots en redes sociales y ahora los quieren presentar en la televisión. Lo que están haciendo el PRI y el PAN es reconocer su autoría sobre la guerra sucia. Por lo tanto, ya los spots que quieren que salgan al aire los impugnamos. Vamos a exigir que no salgan al aire estos spots y, si salen, entonces que se les descargue todo lo que se ha invertido en la guerra sucia, pues tenemos calculado que se han gastado por lo menos 1 millón de dólares a la semana y llevamos ya 12 semanas”, acusó.

El líder partidista aseguró que el PRIAN ha invertido alrededor de 50 millones de pesos en la producción de contenidos de guerra sucia, además del pautado de éstos en redes sociales, por lo que esta inversión tendría que considerarse en la fiscalización de los recursos de campaña. “Nada más para hacer sus videos, por lo menos han gastado 50 millones de pesos más el pautado que han hecho”.

Asimismo, Mario Delgado sostuvo que el PRIAN no tiene una propuesta de país, razón por la que su campaña consiste en querer engañar al pueblo. No obstante, remarcó que el pueblo despertó desde 2018. “Se saben perdidos y piensan que pueden engañar al pueblo, porque en el fondo desprecian al pueblo, su clasicismo y su racismo los hace pensar que pueden manipular a la gente, que pueden engañarla, porque no entienden todavía que tenemos mucho pueblo y que la gente ya despertó desde el 2018″, comentó.