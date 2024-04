¿Por qué Landy Párraga salió a relucir en el Caso Metástasis?

A inicios de enero de este año, Landy Párraga fue mencionada en el caso Metástasis, una trama de presunta corrupción judicial, policial y carcelaria surgida a partir de la muerte del narcotraficante, Leandro Norero.

Norero era un narcotraficante al que asesinaron en la Cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022. Desde esa prisión, a través de mensajes de chats, lideró una estructura de corrupción judicial.

Los celulares fueron recuperados por la Fiscalía General del Estado y con esas conversaciones de Norero se destapó a finales de 2023 el caso Metástasis, una trama de presunta corrupción judicial, policial y carcelaria para conceder beneficios a ‘El Patrón’ y su familia.

En el caso, que ya lleva más de medio centenar de procesados, se revelaron varias conversaciones de los teléfonos celulares incautados en las que aparece en varias ocasiones el nombre de Párraga, quien no tiene antecedentes penales.

El 13 de julio de 2022, Norero estaba conversando con Helive Ángulo, uno de sus hombres de confianza, apodado en esta trama como ‘Estimado’. A Norero lo investigaban por lavado de activos y Angulo tenía infiltrados en el equipo policial que estaba detrás del caso.

‘Estimado’ le dijo a Norero que los policías le habían preguntado sobre Landy Párraga y el recluso le pedía que “por nada del mundo tiene que aparecer (sic)” el nombre de la mujer.

Según ‘Estimado’, Párraga tenía una importadora y los policías tenían que revisarla por un pedido de la Fiscalía. Norero le respondió que esa importadora no era de Landy Párraga, sino “de un machucón de la man. Se llama cesar (sic).”.

De los diálogos se desprende que ‘El Patrón’, como le decían a Norero, insistía en evitar que la vinculen con él y que el nombre de la excandidata a Miss Ecuador llegase a oídos de su esposa.

Fiscalía

“Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo. Por favor. Cómo llegan a ella. Mi estimado el nombre de ella no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo (sic).”, dijo Norero.

De acuerdo a la Policía, Norero se encargaba desde la cárcel de Latacunga de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país.

Con datos de EFE