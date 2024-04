Día del trabajo “amargo”: 70% de los mexicanos gana salario de hambre

México llega al Día del Trabajo en medio de grandes contrastes laborales: con tasas de desempleo muy bajas y aumentos al salario mínimo de 20% anual, que chocan la creciente informalidad y sueldos que no alcanzan para dar de comer a una familia promedio.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que –este año– la conmemoración del 1 de mayo toma al país con una de las tasas más bajas de desocupación, de penas 2.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a 1.4 millones de personas sin sustento laboral.

Indicó que durante el último año se abrieron más de un millón de espacios de trabajo en el país, que permitieron que la población ocupada –que desarrollan alguna actividad productiva– llegara a un récord de 59.4 millones de trabajadores.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), destacó que el salario mínimo alcanzó una recuperación histórica de 110%, con incrementos anuales de 15% a 20% durante los últimos cinco años, que llevaron al minisalario a un pico de 248.93 pesos diarios o siete mil 468 pesos mensuales.

Sin embargo, el Inegi evidenció que detrás de tales logros existe una realidad donde los más afectados por el desempleo son las personas con el grado más alto de estudios: 89% tienen licenciatura, maestría o doctorado y más de 674 mil son mujeres.

A través la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), precisó que, frente a la creación de empleos referida, la informalidad se apoderó de 54.8% de los espacios de trabajo, que no pagan impuestos, no dan servicio médico en el IMSS y no ofrecen las prestaciones de ley como aguinaldo, utilidades o vacaciones pagadas.

Mientras que, en materia de sueldos, el Inegi señaló que 70 de cada 100 trabajadores reciben un máximo de dos salarios –entre siete mil 468 y 14 mil 937 pesos mensuales–, que deben alcanzar para que los trabajadores y sus familias coman, paguen servicios básicos y cubran las necesidades de vestido, calzado, educación y entretenimiento.

Salarios de hambre

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que las cifras más recientes arrojan que 37% de la población del país sufre los estragos de la pobreza laboral, condición en la que salario es insuficiente para comprar una canasta básica de alimentos para cada integrante del hogar.

Esto implica que el sueldo que 48.1 millones de habitantes –de 130 mil que hay en México– tienen un ingreso inferior a lo que necesitan las personas para alimentarse o comprar una canasta básica alimentaria.

El Coneval señaló que la canasta básica de alimentos tiene un costo mensual de dos mil 287 pesos por persona, lo que implica que una familia mexicana tradicional, de cuatro personas: dos padres y dos hijos, necesita nueve mil 148 pesos para cubrir las necesidades de alimento.

Pero, si se suma el pago de los servicios básicos del hogar –como la luz, agua, gas, telefonía e Internet– el gasto mensual por persona se dispara a cuatro mil 515 pesos, con un cargo por familia de 18 mil 60 pesos al mes.

Lo anterior, cuando 70 de cada 100 empleados recibe por su trabajo un salario máximo 14 mil 937 pesos, al que le faltan –al menos– tres mil pesos para completar solo los gastos básicos y servicios para los integrantes de su hogar.

IA, nearshoring y tecnología

La directora del Centro de Análisis de Económico del Tec de Monterrey, Leticia Armenta Fraire, explicó que México tendrá una “celebración amarga” durante este Día del Trabajo, debido a que reporta una de las tasas más bajas de desempleo –2.3% de la PEA– y la apertura de un millón de espacios laborales.

Sin embargo, debido a que los nuevos esquemas de trabajo basados en Inteligencia Artificial (IA), la relocalización de empresas –o nearshoring– y la aplicación de la tecnología evidenciaron que los trabajadores mexicanos carecen de las habilidades que demanda el mercado laboral.

La especialista indicó que la escasez de talento, que afecta a 68% de las empresas ubicadas en México, es una muestra de la carencia de habilidades tecnológicas, que en el fondo impiden que los mexicanos aspiren a mejores salarios y mejores condiciones laborales.

Señaló que, en medio de dichas condiciones, país se enfrenta a una paradoja: por un lado, cada año se requieren 1.2 millones de empleos formales, para dar trabajo a los jóvenes que se integran al mercado laboral y, por otro, 68 de cada 100 empresas advierte que tiene problemas para cubrir las plazas que necesita.

Tres preguntas a

Juan Carlos Ramírez Romero, docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) y consultor en Recursos Humanos:

1. La demanda de empleo formal en México es de 1.2 millones al año y el sector privado espera la creación de 576 mil puestos, ¿qué implican estas cifras, de cara al 1 de mayo?

– Estas cifras tienen tres implicaciones: una demanda insatisfecha de empleo formal; incluso el IMSS reportó una variación negativa o pérdida de 465 mil puestos al cierre del 31 de marzo de 2024; dos, la necesidad de políticas laborales efectivas, que promuevan la generación de espacios de trabajo, que tomen en cuenta las necesidades productivas de las empresas y la voz de los trabajadores.

Tres, una mayor disputa por cada una de las vacantes disponibles, que obliga a los jóvenes, y, en general, a quienes buscan trabajo a desarrollar las habilidades que demandan las compañías: comunicación efectiva, trabajo en equipo, creatividad, adaptabilidad al cambio, aprendizaje constante y pensamiento crítico y analítico.

2. El Inegi reporta que 70% de los mexicanos ganan dos salarios mínimos como máximo, ¿esto es precariedad laboral?

– Claro que es precariedad laboral y se trata de un problema muy preocupante, que genera pobreza en el país, sobre todo en las grandes ciudades como la CDMX, Guadalajara o Monterrey, donde el costo de la vida es muy alto y ganar uno o dos salarios mínimos hacen que las familias vivan en condiciones muy difíciles.

Aunque lo más preocupante es que, de la mano con el bajo salario, muchos patrones siguen sin dar prestaciones a sus trabajadores: Seguro Social, vacaciones pagadas y aguinaldo; además de que dan de alta a los colaboradores con un sueldo más bajo, para reducir costos.

3. ¿Quiénes son los más afectados por la precariedad laboral: hombres, mujeres, jóvenes o adultos mayores?

– Todos los sectores son afectados, porque todos necesitan mejores salarios; aunque –en particular– lo jóvenes son muy impactados, porque salen muy entusiasmados de la universidad, con ganas de aprender y se topan con que las empresas y patrones no les quieren pagar más que uno o dos salarios mínimos.

De igual forma las mujeres, no solo se tienen que enfrentar a la brecha salarial con los hombres, sino que además se ocupan en puestos que tampoco les pagan las prestaciones establecidas por ley.