¿Hubo propaganda? INE ordena eliminar o modificar mañanera del 15 de abril tras queja del PAN

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso dos medidas cautelares. Entre ellas, ante la queja presentada por el PAN que denuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador por manifestaciones durante la Mañanera del 15 de abril, donde supuestamente se vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda en las elecciones.

En su queja, el partido blanquiazul también se quejó del posible uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido; todo esto en relación al Proceso Electoral Federal 2023-2024. Al final, los consejeros del INE determinaron “modificar o eliminar” los materiales digitales de la conferencia matutina del titular del Ejecutivo federal.

La Comisión, por mayoría de votos, determinó la procedencia de la medida cautelar, ya que se identificaron expresiones que podrían influir en la opinión pública y constituir propaganda electoral, por lo que se le ordenó a López Obrador eliminar o modificar los archivos relacionados con dicha conferencia en todas las plataformas bajo su control, junto con la colaboración de otras entidades involucradas en su difusión.

Respecto a la solicitud —también realizada por los partidos de oposición— de suspensión de las conferencias “mañaneras” y la tutela preventiva, se consideraron improcedentes debido a pronunciamientos previos de la Comisión sobre estos temas, es decir, para no contraponer criterios que ya habían sido votados con anterioridad.

En cuanto a dicho tema, la comisión del INE determinó que este caso específico será analizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el fondo del asunto.

Durante la conferencia, el mandatario mencionó su “gira del adiós” al término de las elecciones, expresando su intención de despedirse de la población. Asimismo, resaltó la “transformación” impulsada en su gobierno, destacando su origen popular y la participación ciudadana:

“Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo, y con la participación de todas y todos. No es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces, sí me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo. Y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando”

— Andrés Manuel López Obrador