¿Bye, fosfo fosfo? Sandra Cuevas podría renunciar a la candidatura por el Senado

Sandra Cuevas, aún candidata por Movimiento Ciudadano para contender por una curul en el Senado de la República, encendió los rumores de una posible renuncia a su participación dentro de los comicios del 2 de junio, definidos por el INE como “las elecciones más grandes en la historia de México”, sembrando incertidumbre en su carrera política.

Los rumores de esta fractura dentro del partido naranja inician tras la visita inesperada de la exalcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc al Senado, donde previo a su arribo ofreció unas declaraciones y convocatoria para un anuncio importante que se dará en el transcurso del miércoles.

Asimismo, Sandra Cuevas resaltó que el motivo de su visita al Senado era para ver a Ricardo Monreal, senador del partido Morena, aunque no detalló los asuntos que hablaría con la excorcholata y parte del equipo de campaña electoral de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Dante Delgado es una persona maravillosa que me ha tratado muy bien pero yo no vine a ver al senador”, mencionó durante su llegada a la Cámara Alta, donde también aclaró que no estará participando en el debate de Senadores por la ciudad, ya que “son temas del partido”.

Dante Delgado responde a rumores

A través de un video que el periodista Luis Méndez subió a redes sociales, el corresponsal abordó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano donde lo cuestionó sobre los rumores de la renuncia de Sandra Cuevas a su candidatura.

“Vamos a ver, vamos a ver”, es lo que el líder del partido naranja respondió, dejando aún más en suspenso la carrera política de la exalcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc.