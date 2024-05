“¿Por qué actuaron con prisa?”: AMLO pide que medios se disculpen por ‘cobertura tendenciosa’ sobre crematorio clandestino

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha emitido un fuerte llamado a los medios de comunicación en respuesta a la controversia suscitada por la cobertura del caso del supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México (CDMX).

Durante su conferencia matutina del jueves 2 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador expresó su preocupación por la prisa y la falta de verificación en la difusión de la información, que, según él, condujo a una cobertura tendenciosa por parte de algunos medios.

El presidente no escatimó críticas hacia aquellos que, según él, actuaron de manera irresponsable al difundir información sin confirmar adecuadamente su veracidad.

“Es que a mí me importa el tema, me importa mucho, pero a ver, ¿por qué actuaron con prisa?, ¿con rapidez? Yo se las volteo ahora fraternamente, cariñosamente, hagan un análisis a partir de la denuncia de la supuesta fosa clandestina, ¿cuántos medios lo difundieron? Pero para no caer en generalidades, distingan lo informativo de lo tendencioso y van a ver”, aseguró el presidente.

En particular, señaló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina había desmentido la información presentada por Ceci Flores, una madre buscadora de personas desaparecidas, después de que un análisis determinara que los restos encontrados no eran humanos, sino presuntamente de animales.

Andrés Manuel destacó la importancia del periodismo como un oficio noble y una responsabilidad ética e instó a los medios a reflexionar sobre su papel en la sociedad y a distinguir entre la información veraz y la cobertura tendenciosa. Además, solicitó que aquellos que difundieron información de manera sesgada ofrecieran disculpas públicas.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, había sugerido que la denuncia de Ceci Flores tenía motivaciones políticas para perjudicar a los candidatos del partido guinda, pues afirmó que el caso del crematorio clandestino era un montaje político para influir en las elecciones. Sin embargo, el presidente no ofreció comentarios directos sobre estas acusaciones, centrándose en cambio en la conducta de los medios de comunicación.

“Se van a sorprender de como se difundió este hecho, mañana traigan la tarea, ayuden para que los que actuaron de manera tendenciosa ofrezcan disculpas porque el periodismo es una responsabilidad, es un noble oficio, un imperativo ético... los medios son una vergüenza”, dijo Andrés Manuel.