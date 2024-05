Guardaespaldas de Fofo Márquez intentaron con pistolas evitar su arresto

A un mes de la detención y puesta a disposición del influencer Rodolfo ‘N’ por tentativa de feminicidio, tras agredir físicamente a una mujer identificada como Edith ‘N’ en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.

En entrevistas con la periodista de espectáculos Inés Moreno, Edith ‘N’ relató cómo se llevó a cabo la detención de su agresor, Fofo Márquez. Una vez obtenida la orden de aprehensión, las autoridades del Estado de México fueron por Fofo. Según la mujer los guardaespaldas del influencer intentaron, bajo amenazas y a punta de pistola, evitar su arresto.

”Cuando lo detuvieron, estuvieron a punta de pistola sus guaruras con los de la Fiscalía, amenazándose hasta que le dijeron: ‘traemos una orden de aprehensión y nos lo vamos a llevar’; pero sus guaruras querían defenderlo, pero finalmente accedieron a que fuera detenido”, narró Edith “N”.

Fofo Márquez detención

MP pedía no publicar los videos

Edith “N” contó que cuando acudió ante las autoridades para levantar la denuncia, presentó como pruebas unos videos, una de estas tomadas por otra mujer momentos después de la agresión. Pero el Ministerio Público le pidieron que no publicara dichos videos, pues comenzarían la carpeta de investigación y no querían que el influencer fuera alertado y se diera a la fuga

“Cuando yo levanté mi denuncia, llegó con dos videos. Uno me lo dio una señora con un carro gris; fue la que lo paró. Le pedí a la Fiscalía que me proporcionaran el vídeo del C4 y me decían que no porque era parte de lo que iban a integrar como pruebas, yo les decía que los quería hacer virales, me dijeron que tenía que esperar a que se integrara una carpeta y se tuviera la orden de aprehensión, y que lo tuvieran a él completamente detenido, para no alertarlo, porque según él ha comentado que tienen mucho dinero y tenían miedo de que Fofo Márquez se fuera del país”, mencionó Edith en entrevista.

Fofo Márquez presume ser un influencer millonario (Captura de pantalla)

El influencer, hijo del fallecido empresario mexicano Rodolfo Márquez Flores, permanece en el Penal de Barrientos, en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la pena en la entidad por el delito de feminicidio en grado de tentativa oscila entre 13 años y cuatro meses hasta 46 años y ocho meses de prisión.