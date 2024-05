“No sé nada de ellos”: Mexicana busca repatriar a sus hijos de India

Una mexicana que residía en India, identificada como Nayelly Rodríguez Cortés, dio a conocer que su exesposo no le ha permitido tener contacto con sus hijos durante meses, ni siquiera por videollamada, y tuvo que viajar al país para intentar regresar a México con ellos.

Bajo el nombre de “Nana India Vlogs” se ha dedicado a difundir en redes sociales cómo era su vida en el país asiático y se popularizó durante la pandemia de Covid-19 por reportar el estado de la emergencia en uno de los países con mayor letalidad por la enfermedad.

Publimetro tuvo la oportunidad de entrevistarla hace tres años y relató en dicho momento que se encontraban en una situación “apocalíptica”, sin camas de hospital, crematorios y falta de servicios de salud.

Ahora, desde hace algunas semanas, la mexicana ha denunciado en redes sociales y su canal de YouTube, en el que cuenta con 165 mil suscriptores, que el padre de sus hijos se ha cambiado constantemente de vivienda y no le ha permitido hablar con ellos.

“No es justo que se me mantenga alejada de mis hijos, yo no sé cómo están mis hijos (…) Ni su hermano me contesta ni su mamá, me tienen bloqueada. Lo único que sé es que mis hijos ya no están en la escuela”, expresó.

Hace algunas semanas aseguró que ya denunció al hombre por el aislamiento de sus hijos y recientemente compartió que tiene alrededor de 15 días en el país asiático para repatriar a los tres menores de edad.

“Es fecha que no sé de mis hijos, es fecha que no sé nada de ellos, ya son dos meses”, expresó en uno de sus últimos videos, en el que explicó que pudo viajar a India gracias a que le autorizaron la visa y compró su boleto de avión.

¿Por qué la mexicana se mudó a India?

En entrevista con Publimetro, la mexicana Nayelly Rodríguez Cortés aseguró que se mudó de su natal Jalisco a India porque se casó con un hombre originario del país, con quien duró casado 13 años.

“Yo me mudé a India porque me casé con una persona de este país. El motivo 100% es que él es originario de aquí. Y yo siempre tuve el sueño de conocer este lado, Oriente, la India. Desde niña, mi mamá estaba fascinada con estas tierras y me pasó esos gustos. No fue fácil mi historia porque prácticamente me mudé sin el consentimiento de mis papás; yo tenía apenas 19 años”.