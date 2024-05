Usuario denuncia a conductor del Metrobús por bajarse e ir a la tienda

La Ciudad de México cuenta con un gran número de transportes u opciones para transitar por sus calles; si bien el Metro es el más utilizado, algunos citadinos cambiaron el tren por el Metrobús. Con el paso de los años, las autoridades han aumentado las Líneas y las unidades disponibles para las personas.

De acuerdo con cifras de la misma CDMX, “La flota de Metrobús es de 660 autobuses de vanguardia tecnológica, con altos estándares de calidad y 100% accesibles”, sin embargo ¿Qué hay de los conductores y cómo es su día a día?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, la denuncia realizada por un usuario: “¿ @MetrobusCDMX es normal que el conductor se pare entre estaciones a comprar un refresco a la tienda?”. Sí, el hombre documentó cómo el empleado paró la unidad y descendió para comprar algo en el lugar.

¿@MetrobusCDMX es normal que el conductor se pare entre estaciones a comprar un refresco a la tienda? pic.twitter.com/gIzboNAlr1 — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) May 2, 2024

Los internautas no perdonaron la publicación y le pidieron que tuviera un poco de empatía ante el hombre a lo que este respondió: “En la línea 5 todas las estaciones tienen baño. Faltaban dos para llegar a la terminal. Pueden comprar agua en las bases cada hora y media, como cualquier trabajador. No puse más datos para no perjudicar al chofer, pero sí señalar que el servicio de ese transporte cada está peor”.

Pese a los constantes mensajes, el sujeto no paró de recibir mensajes como “¿En serio estás exponiendo a un señor por ir a la tienda a comprar algo para tomar? Wey, revisa tus prioridades y de paso tus niveles de empatía que andan por los suelos” o “Lo más seguro es que quería la botella del refresco y no en sí el refresco sus jornadas son muy largas y muchas veces ni tienen tiempo ni a dónde pasar a hacer sus necesidades y no queda de otra. Un poco de empatía no te caería mal”.