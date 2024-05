Preocupación por aumento del consumo de alcohol en mujeres mexicanas

Tradicionalmente, el consumo excesivo de alcohol se ha asociado principalmente con los hombres, pero en los últimos años, se ha observado un aumento en la cantidad y frecuencia de consumo entre las mujeres, especialmente las más jóvenes.

Según datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, que levanta el Instituto Nacional de Salud Pública, se estima que el 71% de la población en el país ha consumido bebidas alcohólicas en algún momento, con cifras preocupantes que incluyen al 40% de los jóvenes de secundaria y al 17% de los niños de primaria.

Además, un tercio de las personas con depresión consumen alcohol, lo que agrega una preocupación adicional sobre el impacto en la salud mental.

Durante la pandemia de Covid-19, se ha observado un aumento en el consumo de alcohol y otras drogas como mecanismo de afrontamiento. Un estudio realizado por el Centro de Integración Juvenil (CIJ) reveló un incremento del 22.9% en pacientes que buscaban tratamiento, con un tercio de ellos manteniendo el mismo nivel de consumo y casi la mitad disminuyendo su consumo como resultado del tratamiento.

Alcohólicos Anónimos (AA) ayudan a las personas a partir de un programa que esta compuesto por 12 pasos (Foto: Especial)

Consumo de alcohol desde la perspectiva de AA

Ante este contexto, Juan Arturo Sabines Torres, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA), expresó su preocupación por esta tendencia. El consumo excesivo de alcohol, especialmente los fines de semana, es un problema persistente en México, con mujeres consumiendo cuatro o más copas en una ocasión, y hombres cinco o más.

En entrevista con Publimetro, Sabines Torres señaló que en AA ha notado un aumento en la participación de mujeres y jóvenes en sus grupos, y reiteró la disponibilidad de ayuda para cualquier persona que busque superar el alcoholismo, ya que cuenta con 13,500 grupos en todo el país, ofrece apoyo y asistencia a quienes luchan contra el alcoholismo, con el único requisito de querer dejar de beber.

En AA no estigmatizamos, no generamos juicios de valor ni discriminación respecto a las personas que se acercan. El único requisito para formar parte de la comunidad es querer dejar de beber. Es lo único que solicitamos. — Juan Sabines Torres

Alcohólicos Anónimos

El presidente de la Central mencionó que hasta 8 años pueden pasar para que una persona reconozca que tiene problemas en el consumo de alcohol y que acuden a solicitar apoyo.

Sabines Torres claro que se suele asociar a Alcohólicos Anónimos “con algo que no es. No somos anexos, no tenemos granjas, no somos un retiro, no somos una clínica de desintoxicación, no recibimos donativos, no hacemos colectas. Somos una agrupación de ayuda mutua que colaboran entre sí, en grupo de pares, de manera altruista, para apoyar a cualquiera que tenga problemas con la bebida y que quiere dejar el alcohol. De manera habitual sesionamos una hora y media todos los días”.

De acuerdo con la estadísticas, la prevalencia de consumo de alcohol en la población adolescente mexicana fue de 20.6%. La prevalencia fue mayor en hombres: 22% y en mujeres 19.2%.

La prevalencia de consumo aumento con la edad, de 3.8% en el grupo de 10 a 12 años a 52.1% en el grupo de 18 a 19 años. Donde fue mayor el consumo en adolescentes que no estudian, seguido de los que estudian. En tanto que la prevalencia en el nivel socioeconómico alto fue de 23.7%, mientras que en el bajo fue de 16.7%.

La prevalencia por localidad fue ligeramente mayor en áreas urbanas; las prevalencias más altas por región fueron en la CDMX/Edomex: 28.6% y en la región Centro-norte: 25.2%