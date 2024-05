Exponen grabaciones del joven que golpeó a su novia y la dejó inconsciente en calles de Guanajuato

Muchos jóvenes consideran a las parejas como uno de los cariños más importantes; lamentablemente, existen enamorados que comenten actos violentos que acaban por convertir la relación en un ambiente tóxico. En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un sujeto agredió, en repetidas ocasiones, a su novia.

Un conductor que pasaba por el lugar logró ver cómo el involucrado violentó a la joven de tan solo 17 años de edad, asimismo, se difundió el video de una cámara de seguridad que respaldan las acusaciones de la afectada contra sus agresor.

Avril, nombre de la víctima, alzó la voz y usó sus redes sociales para describir qué fue lo que sucedió: “Me mantuve en silencio por miedo, por temor a mi seguridad y por la incertidumbre de ser juzgada, pero hoy decido romper el silencio porque NADIE, ninguna mujer, merece ser tratada como lo fui yo”.

“Durante 1 año y 4 meses mantuve una relación con Javier C,quien el pasado 21 de abril de 2024 atentó contra mi vida. Él decidió golpearme, ahorcarme y arrastrarme por más de una cuadra hasta llegar al punto de dejarme inconsciente. Por fortuna, y agradezco infinitamente a la vida, una persona escuchó todo y salió en mi auxilio”, confesó.

Avril aseveró que las peleas siempre comenzaban por celos del sujeto, sus pensamientos tóxicos y terminaban en jaloneos, insultos verbales y pequeños golpes: “Exijo que se haga justicia por lo que Javier C me hizo y, sobre todo, para que otras mujeres no sean víctimas de él y de su violencia.Hoy, a 15 días del intento de mi feminicidio, mi agresor Javier C sigue libre, haciendo su vida normal como si fuera inocente, mientras yo me sigo recuperando física y emocionalmente por lo que me hizo pasar”.