Fuerte incendio azota el Bosque de Tlalpan en zona cercana a Six Flags México

En la mañana del martes 7 de mayo, se registró un fuerte incendio en el Bosque de Tlalpan, que envolvió una extensa área cercana al icónico parque de diversiones Six Flags México.

Las redes sociales se inundaron rápidamente con imágenes y videos que mostraban una densa columna de humo elevándose desde el bosque, creando una escena alarmante para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX).

El Heroico Cuerpo de Bomberos respondió de manera inmediata a la emergencia, desplegando a sus elementos para enfrentar las llamas que se presentaron en la vegetación seca como pasto y hojarasca acumulados en el área afectada.

Según el jefe vulcano Cova, el incendio había consumido aproximadamente mil metros cuadrados de la cuarta sección del Bosque de Tlalpan, generando una intensa labor de combate por parte de los bomberos y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr).

Continuamos laborando en incendio de pasto seco y hojarasca en aproximadamente 1000 metros cuadros en coordinación con @corenadr, en colonia Miguel Hidalgo 4ta. sección, en @TlalpanAl @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/tpqYecTVJr — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 7, 2024

La alcaldía Tlanpan informó que Protección Civil se unió a los Bomberos y Corenadr, coordinando sus acciones para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a áreas más extensas del bosque. A pesar de los esfuerzos conjuntos, el humo persiste en el área incluso después de que las llamas furon controladas.

⚠️#Atención



Ante el reporte de un incendio ubicado al interior del 🌳Bosque de #Tlalpan informamos que personal de 🦺#ProtecciónCivil de la Alcaldía, 🚒 @Bomberos_CDMX y 🪓@Corenadr controlaron la emergencia.



✅Seguimos al pendiente. pic.twitter.com/r1Em21WWrW — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) May 7, 2024

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como resultado del incendio, y el parque de diversiones Six Flags México no sufrió daños.

Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) confirmó que el fuego había causado estragos en el paraje La Bota del Bosque de Tlalpan, generando preocupación por el impacto ambiental y la pérdida de vegetación en esta área natural protegida.