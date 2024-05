¡Cuidado! Nueva enfermedad respiratoria acecha a lomitos en México

En noviembre del año pasado, medios estadounidenses comenzaron a alertar sobre una nueva enfermedad respiratoria que afecta a los perros; ahora existe la posibilidad de que el virus que provoca esta infección ya esté en territorio mexicano.

Los síntomas van desde tos hasta fiebre, somnolencia e incluso dificultades respiratorias. Por la similitud con otras afecciones, se dio un tratamiento usual que desafortunadamente no surtió efecto, lo que llevó a denominarla como enfermedad respiratoria infecciosa canina atípica.

En Estados Unidos, se llevaron a cabo diversas pruebas, incluyendo pruebas moleculares, sin obtener resultados concluyentes. La presencia de síntomas atípicos y la falta de respuesta a tratamientos habituales sugirieron la posibilidad de un microorganismo nuevo.

Aunque no se ha llegado a un consenso sobre la causa, laboratorios en New Hampshire informaron el hallazgo de una bacteria similar a Mycoplasma, aunque su papel en la enfermedad aún no está confirmado.

¿Nueva enfermedad canina ya está en México?

A tres meses de distancia de los primeros casos en el vecino país del norte, surgen dudas sobre la posible presencia de esta enfermedad en México, aunque aún no se han confirmado casos.

De acuerdo con información de Milenio, Jesús Marín Heredia, secretario de Medicina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que existen numerosas enfermedades que pueden causar síntomas respiratorios en los perros, provocados por diversos agentes como virus, bacterias, entre otros.

Marín Heredia indicó que existe la posibilidad de que la enfermedad haya llegado al país, pero enfatizó la necesidad de evaluar cuidadosamente los casos, considerando la diversidad de agentes infecciosos presentes.

Aunque no se ha confirmado la presencia de la enfermedad atípica, se han diagnosticado otros agentes responsables de enfermedades respiratorias caninas en el país.