CdMx: Población en situación de calle quiere votar, pero más de la mitad no tiene INE

La mayoría de la población que se encuentra en situación de calle tiene los deseos de salir a votar durante la jornada del próximo 2 de junio en la Ciudad de México, pero más de la mitad no tiene su credencial de elector, reveló la Encuesta Sobre Percepción Electoral de las Poblaciones Callejeras.

Los resultados de la encuesta realizada por ‘El Caracol’, fue presentada junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que expuso que el 53 por ciento de las personas en situación de calle, no cuenta con su credencial de elector, de estos, el 77 por ciento consideró la importancia del INE para ejercer su derecho al voto.

Esta situación fue agravada debido a que el 66 por ciento de los encuestados, denunciaron no haber tenido información u oferta de los servicios públicos –durante los últimos 13 años– a los que tienen derecho, como el sufragio. Por otro lado, el 44 por ciento de las personas no saben cuándo serán las elecciones.

“No, no he votado nunca porque no tenía la información pero ahora ya me la dieron y sí voy a votar y me emociona porque será la primera vez. Espero que todo salga bien”

“La verdad es que no he votado porque la mayoría de las veces he salido de un reclusorio y no he querido ir por mi hoja de libertad. No quiero regresar al lugar en el que sufrí”

— Persona en situación de calle