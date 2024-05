Obispo de Chilpancingo no presentará denuncia contra sus agresores tras su desaparición

El obispo la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, no presentara denuncia contra sus agresores.(Foto:Cuartoscuro)

Luego de su desaparición y posterior hallazgo, el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, anunció que no presentará ninguna denuncia contra sus agresores.

A través de un comunicado, afirmó: ‘En ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho’.

‘Con todo mi corazón, perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado debido a la desinformación’, expresó el obispo. Además, señaló que, después de haber orado, meditado profundamente y consultado con seres queridos, tanto del clero como laicos, toma esta determinación siguiendo los principios evangélicos de Jesucristo”, menciona el documento.

Mensaje a todo el pueblo de Dios de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. pic.twitter.com/IoAF4k2xY2 — CEM (@IglesiaMexico) May 8, 2024

Salvador Rangel explicó que su decisión es en beneficio de su seguridad e integridad física y moral.

El comisionado José Antonio Ortiz Guarneros fue quien informó que el obispo ingresó voluntariamente a un hotel. Tras ser encontrado con vida, reportes periodísticos indicaron que en su cuerpo se encontraron cocaína y benzodiacepinas. Otra versión preliminar, proporcionada por el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sugiere que este podría tratarse de un secuestro exprés.

Ante la información emitida por las autoridades y las contradicciones en el caso, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) instó a no hacer conjeturas sobre el asunto.