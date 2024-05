“Usted es responsable”: Ceci Flores a AMLO por acusación de ‘delirio necrofílico’ en caso del crematorio clandestino

Después de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusara a los medios de comunicación de necrofilia por su cobertura del crematorio clandestino en Ciudad de México (CDMX), Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, envió un mensaje contundente al mandatario.

Infodemia acusa cobertura de medios de delirio necrofílico

Durante la conferencia matutina del miércoles 8 de mayo, al terminar la sección de Ana Elizabeth García Vilchis llamada “¿Quién es quién en las mentiras?”, Infodemia, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, reveló que se tumbó un montaje del crematorio clandestino en la capital mexicana, y e hizo un llamado a los medios y a los “oportunistas” para que sean responsables con sus audiencias, argumentando que difundir información falsa perjudica a las víctimas.

En dicho video presentado por Infodemia, el Gobierno de México aseguró que “en medio del delirio necrofílico” el periodista Enrique Acevedo de N+ criticó a sus colegas por difundir información no verificada sobre el crematorio clandestino. Ante estas acusaciones, Ceci Flores respondió en un video dirigido a López Obrador, refutando las afirmaciones del Gobierno.

“Por el tema del crematorio clandestino encontrado, el gobierno dice que hay necrofilia... Ahora entiendo todo, nuestras autoridades tiene necrofobia, no le gusta el tema de los muertos, presidente @lopezobrador_ yo no soy su enemiga, yo le deseo lo mejor en su vida”, dijo Flores.

“Y si no quiere entrarle al tema, yo sí, yo seguiré buscando, así hemos encontrado a más de 3 mil personas, vivas o muertas, yo seguiré rascando esta tierra de todos, la que no entiende de conservadores o liberales, la que no sabe ni pregunta de partidos”.

“Enfoquese en atender el tema de la violencia”: Ceci Flores a AMLO

”Seguiré buscando en la tierra que solo recibe en una última morada a miles de muchachos que se los devoró este México que muerde. Ojalá le hubiera invertido este tiempo en analizar las cenizas que encontramos en lugar en lugar de atacarme”, aseguró.

Ceci Flores destacó el trabajo de las Madres Buscadoras, que han encontrado a más de 3 mil personas vivas o muertas. Criticó al Gobierno por no abordar adecuadamente el tema de la violencia en todo el país y lo desafió a caminar por las calles sin seguridad para comprender la realidad de México.

“Si la gente no cree su versión es por una falta de confianza originada por ustedes, ¿quién va a recoger evidencia a paladas?, ¿quién emite el resultado de un análisis en 2 horas?, ¿quién en lugar de explicar el tema de la violencia ataca a quienes queremos ayudar?”.

“Yo no soy la adversaria ni enemiga, mejor enfoquese en atender el tema de la violencia, lo invito a caminar el México lleno de violencia, el peligroso, vaya sin seguridad, y de regreso, le juro que entenderá que está pasando. Ya entiendo porque no quiere entrar a este tema, ni a ninguno de los que le duelen a México. Si sintiera lo que vivimos y supiera que usted es responsable, probablemente se le iría el sueño. Yo seguiré buscando y ‘disculpe las molestias, estamos trabajando”, finalizó