¡No te mates en el gym! Obesidad está asociada a los genes en el 70% de los casos

Realizar exhaustivas rutinas de ejercicio para bajar de peso no siempre es la mejor solución para conseguir esta meta y, aunque son hábitos altamente saludables, la obesidad viene de los genes hasta en el 70% de los casos, coincide Carolina Solís, directora médica de las Clínicas de Diabetes, Obesidad y Endocrinología en la Universidad de Texas.

“(El origen) Son múltiples genes, la obesidad, por eso le llamamos poligénica, como son muchos genes, el cálculo es que entre el 40 y el 70% pudiera ser de origen poligénico. Hay tres o cuatro tipos de obesidad que son monogénicas (con solo un gen con problema pero son muy raras y se desarrollan desde el nacimiento). La obesidad en general es poligénica y hay que tratarla de forma integral”.

Mencionó que uno de cada dos adultos padecerá obesidad, por lo que es importante la educación en todos los niveles para elegir un estilo de vida saludable.

“En Texas todo es super size”, advirtió Solís, quien reveló diversos estudios realizados en pacientes, en donde saben perfectamente el momento en que comenzaron con los problemas de aumento de peso. Durante la pandemia se detonó este problema.

“La gente trata la ansiedad y la depresión con la comida”.

Una de las preguntas frecuentes de quienes se someten a un tratamiento contra la obesidad, es ¿por cuánto tiempo debo tomar el medicamento? Y en determinados casos, el tratamiento es a largo plazo, como si se tratara hipertensión, ejemplificó Carolina Solís.

Ejercicio como estilo saludable, pero no el mejor aliado en la pérdida de peso

La teoría de un entrenamiento exhaustivo para reducir el peso fue derribada en la conferencia; sin embargo, se recomienda para llevar una vida saludable y por los beneficios que eso conlleva, pero no como parte de un tratamiento fundamentado en alta eficacia.

“Es un mensaje que es para abrir los ojos. Si estás una hora en una elíptica, son horas de tiempo y energía, quemas aproximadamente 300 calorías y si tú te comes una rebanada de pizza tienen las mismas 300 calorías, entonces es más fácil no comer la pizza que estar en la elíptica”, explicó.

“El porcentaje de la pérdida de peso con ejercicio es aproximadamente entre 20 y 30%, de tal manera, que ir a matarse al gimnasio no te va a hacer perder el 90% de tu peso y ya solo comes más o menos. No puede ser así. El ejercicio es para aumentar la calidad de vida, elevar endorfinas, aumentar elasticidad, sentirse mejor. El componente del ejercicio en la pérdida de peso es limitado. Realmente lo importante es la nutrición y el medicamento en la pérdida de peso”.

El costo de la obesidad

La experta dio a conocer, que la obesidad sin diabetes, cuesta 8 mil dólares al mes en Estados Unidos, en donde cada vez se permite la medicación de diferentes medicamentos más eficaces para contrarrestar la enfermedad, aunque algunos de ellos aún no se permiten en México.