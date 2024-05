Hombre muere electrocutado al interior de un gimnasio en CDMX

Los gimnasios son espacios dedicados al entrenamiento y cuidado físico de las personas. Estos recintos cuentan con un gran número de aparatos que ayudan a ejercitarse de manera adecuada. Asimismo, hay profesores o personas especializadas en brindar apoyo a todos los presentes, pero ¿Alguien corre riesgo por hacer ejercicio?

En las últimas horas se comenzó a difundir la muerte de un hombre al interior de un gimnasio en la Ciudad de México. El reportero Antonio Nieto, mejor conocido en ‘X’ “como siete letras”, aseveró que la persona afectada era un empleado: “Mientras laboraba en darle mantenimiento a las luminarias de la alberca, Jonathan Ramírez (28) recibió una descarga eléctrica y falleció”.

Muere electrocutado empleado de @GoFitnessMx:



Mientras laboraba en darle mantenimiento a las luminarias de la alberca, Jonathan Ramírez (28) recibió una descarga eléctrica y falleció.



Ocurrió en el Town Center de Cultura Norte, El Rosario, @AzcapotzalcoMx. pic.twitter.com/DwZsLAn9nO — Antonio Nieto (@siete_letras) May 9, 2024

De acuerdo con el comunicador, los hechos ocurrieron al interior de un centro comercial ubicado en El Rosario, Azcapotzalco, pero el suceso cuenta con miles de visualizaciones en diversas redes sociales. Algunas organizaciones recomiendan que “No toques las partes metálicas con las manos mojadas o estando descalzo. Desenchufá los aparatos eléctricos antes de limpiarlos o repararlos. Tirá de la ficha, no del cable. Evitá enchufar muchos electrodomésticos a la misma conexión: los cables sufren una sobrecarga que puede provocar un cortocircuito”.

“QEPD. ¿Que onda con todos los comentarios juzgando al chavo? ¡No manchen!, tantita empatía no hace daño. Y muy probablemente a cómo se manejan las empresas, ni siquiera lo capacitaron, el punto es que la empresa debe responder y además ayudar a su familia” o “Tal vez el vato no era brillante pero eso es una negligencia patronal también ¿quién le dio la instrucción? ¿Por qué no le dieron equipo? ¿Quién lo acompañaba? El uso de escaleras no fijas debe ser con acompañamiento siempre” son algunos de los comentarios realizados por varias personas.