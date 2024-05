“Es momento de empezar otro ciclo de la radio”: Denise Maerker anuncia el fin de Atando Cabos en Radio Fórmula

Durante la emisión del viernes 10 de mayo del programa Atando Cabos con Denise Maerker en Radio Fórmula por el 104.1 FM, la periodista anunció un cambio trascendental en su carrera.

Tras 23 años al aire, Maerker reveló que, una vez concluidas las elecciones, dejará de ser conductora de este emblemático noticiario y saldrá de la empresa.

¿Por qué Denise Maerker deja Atando Cabos de Radio Fórmula?

Fue un momento que sorprendió a muchos, especialmente porque ocurrió en un día tan significativo como el Día de las Madres; Maerker compartió la noticia casi al finalizar el programa, marcando así que la primera semana de junio será de los últimos días de Atando Cabos bajo su conducción.

Explicó que esta decisión fue resultado de una reflexión prolongada, agradeciendo profundamente a Radio Fórmula por brindarle la oportunidad de liderar el programa durante más de dos décadas.

“Hace ya unos meses tomé una decisión largamente pensada, y básicamente 4 de junio cumplimos 23 años en este programa... ha sido un ciclo espectacular largo. Mi agradecimiento a la familia Azcárraga”, expresó Maerker.

Destacó que el 4 de junio marcará exactamente 23 años desde el inicio del programa. Reconoció el apoyo de la familia Azcárraga y señaló que es el momento de abrirse a nuevos horizontes en la radio y en su vida personal.

“Es momento de empezar otro ciclo de la radio y empezar otras cosas, no se trata de que me voy a ningún lado ni que me voy a otra parte. Mi vida personal ha ido viviéndose al mismo tiempo que esta comunicación directa y cotidiana. Hay muchas cosas que hacer en la vida”, dijo la periodista.

Su mensaje estuvo cargado de gratitud hacia la audiencia y colegas, describiendo la experiencia como incomparable. Además, enfatizó su intención de disipar cualquier rumor sobre su salida, asegurando que permanecerá en la empresa hasta la semana mencionada y anticipando más anuncios por parte de la misma.

“Quiero agradecerlo muchísimo, ha sido algo incomparable... en fin, ¿qué decirles? Un agradecimiento a todos ustedes. El próximo 4 de junio cumplimos 23 años, voy a estar hasta esa semana y después la empresa dará más anuncios”, aseguró.

Maerker también expresó su deseo de participar y estar presente en la cobertura de la elección presidencial antes de su partida. Este anuncio marca el fin de una era de la periodista en la radio mexicana, pero también el comienzo de un nuevo capítulo tanto para Denise Maerker.

“Quería participar y estar presente en esta elección presidencial (antes de salir del programa de radio)... quería atajar cualquier tipo de rumor de esta información que ya se estaba haciendo pública”, finalizó.