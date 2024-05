“Fui agredida por escoltas del PRIAN”: María Vanegas, candidata de Morena en Michoacán, denuncia atentado en su contra

La candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la Presidencia Municipal de Senguio, Michoacán, María Alejandra Vanegas Ríos, denunció públicamente haber sido víctima de un atentado presuntamente por parte de las escoltas de seguridad de otro político.

El incidente ocurrió a menos de un mes de terminar el proceso electoral 2024, en un tramo de la carretera de Michoacán, según lo compartido en un video por el periodista Manuel López San Martín a través de redes sociales. No menció el nombre del candidato opositor.

En el video, Vanegas Ríos muestra el momento posterior al presunto ataque armado, señalando los daños en su camioneta causados por los disparos: y asegurando que fue agredida con armas de fuego por la seguridad de un candidato del “PRIAN”.

“Fui agredida por los escoltas del candidato del PRIAN. A mi camioneta la balearon, aquí tiene balas, miren cómo me balearon; me acaban de tirar, me acaban de disparar. Los candidatos del PRIAN, ellos me dispararon”, expresó visiblemente alterada, mientras otra persona corroboraba los daños causados, indicando que los balazos afectaron el tanque de gasolina del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre el incidente. La denuncia de Vanegas Ríos aumenta la tensión y la violencia que han incrementado en algunas regiones de México a medida de que avanza el proceso político del país.