Santiago Taboada denunciará a Martí Batres y titulares de SSC y PDI por fabricar delitos a líder de comerciantes de la Merced

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, anunció que presentará una denuncia en contra del jefe de Gobierno, Martí Batres; Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana y de Francisco Almazán Barocio, jefe de la Policía de Investigación, por montar delitos y encarcelar a líderes sociales y del comercio popular, como parte de la campaña de persecución que realizan en contra de quienes simpatizan con el cambio que representa la alianza opositora.

Tal es el caso de la señora Elvia Díaz Martínez, líder de la Asociación Nueva Alternativa de Trabajo Independiente AC, quien fue detenida la tarde del jueves. La dirigente acompañó al candidato el pasado 2 de mayo durante un recorrido por el Mercado de La Merced, a pesar de las amenazas que recibió de parte del gobierno para que el acto no se llevara a cabo, lo quedó de manifiesto en el mensaje de agradecimiento de la señora al término del evento, al pedir al candidato el apoyo para su familia “en caso de que algo llegara a pasarle”.

“Hoy nuestra amiga está en la Fiscalía Antisecuestro. Ayer fue detenida en avenida del Congreso de la Unión, esquina con avenida del Taller a la 1:59 de la tarde. Supuestamente traía consigo marihuana, piedra, cocaína y cristal; está actualmente ahí, está incomunicada… Hace una semana fue al recorrido en La Merced, la amenazaron previo el recorrido. Hoy está acusada de delitos contra la salud y cohecho, en su carpeta de investigación la detuvo la patrulla GZR 238G de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de aquel secretario que tiene tan pocos pantalones para responder a una llamada y que siga argumentando que no ha metido a la policía a la elección”, denunció Santiago Taboada en conferencia de prensa.

Acompañado de las hijas de Evelia, así como de Rocío Barrera, candidata de la alianza a la alcaldía Venustiano Carranza y de Diana Sánchez Barrios, candidata a diputada y líder de comerciantes de la zona centro, el abanderado del PAN, PRI y PRD explicó que esta acción fue fabricada, ya que a la señora Evelia la detuvo una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para después subirla a una de la PDI y llevarla así a la Fiscalía Antisecuestro y con ello acreditar el supuesto delito.

“Están montando un delito a una líder que decidió de manera libre apoyar este proyecto y hoy, con esa rapidez, le montan más de 600 bolsas de plástico; en lugar de estar viendo donde está, por ejemplo, el homicida de Iztapalapa, ¿Dónde están todos estos delitos de todos los días? Pero eso sí, para perseguir a quienes piensan distinto, están buenos. Se los digo en frente de sus hijas, de su familia; se lo prometí, no los voy a dejar solos y hasta donde tope, y hago responsable a Martí Batres, al fiscal de la Ciudad de México (Ulises Lara), al fiscal Pirata, hago responsable al secretario de Seguridad Ciudadana lo que le pase a nuestra amiga Elvia, porque tiene neumonía, no le dejaron pasar el medicamento y hasta la fecha ha estado incomunicada. Cualquier cosa que le pase, si se agrava o casualmente, en estas horas llega a haber otra condición, son responsables de lo que le pase”, condenó.

Adelantó que al llegar a la Jefatura de Gobierno aplicará la justicia contra las y los funcionarios que se están prestando a la fabricación de delitos, “esto es parte de la persecución, de la desesperación, del miedo que tiene Martí Batres, porque, cuando lleguemos, ellos y los de la Fiscalía van a rendir cuentas ante la justicia. Le digo al Ministerio Público, a los policías de investigación, que esto no se va a quedar así, que hacer lo que hicieron es un delito; por eso dicen que bajan los delitos porque montan, porque montan delincuentes, porque montan hechos y a los verdaderos delincuentes los tienen de su lado”.

Santiago Taboada lamentó que el gobierno utilice el aparato de justicia para perseguir a la oposición y no a quien le hace daño a esta ciudad. “Ahí están libres todos los líderes de las bandas delictivas y ahí están las audiencias de muchos personajes relacionados a la vida política, pero para eso sí son implacables. Ese es el riesgo de que Morena siga gobernando la ciudad, que no han entendido que las instituciones de seguridad y procuración de justicia tienen que funcionar para darle a la gente esas condiciones de seguridad y libertad jurídica, no para andar inventándoles, prácticamente en días, en horas, una carpeta de investigación y delitos que no existen”.

Diana Sánchez Díaz, hija de Elvia Díaz, agradeció el respaldo de Santiago Taboada, a quien le refrendó su apoyo confiando en que el cambio y la justicia llegarán a la CDMX. “Siento mucho lo de mamá, me preocupa la violencia de género que están haciendo hacia su persona. No es justo que el gobierno que está ahorita esté atacando de esta manera a mi mamá...me duele, la necesitamos afuera. Ella es una comerciante, apoya el comercio de la Merced, por eso se requirió el apoyo del licenciado Taboada a la zona porque estamos cansados de toda esta injusticia... esperemos que en este proceso mi mamá salga y pues, vamos de la mano con Taboada. Vamos a seguir adelante”.

El candidato de la coalición “Va por la CDMX” sostuvo que no permitirá que ningún líder, de las diversas organizaciones que lo apoyan, lo amedrenten o le monten delitos, porque los defenderá hasta donde tope.