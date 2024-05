Balean a hijo de Óscar Ruiz, candidato a presidente municipal de Metepec, Edomex

Durante la madrugada de este sábado, Alexei Ruiz, hijo de Óscar Ruiz Díaz, candidato de Morena a la presidencia municipal de Metepec, resultó herido en medio de un tiroteo.

De acuerdo con la versión de Alexei, todo ocurrió luego de una presunta persecución por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Metepec.

En un video captado mientras recibía atención médica en una ambulancia, el hijo del candidato morenista afirmó que su automóvil fue impactado por una patrulla, y al salir del vehículo, comenzaron a dispararle.

“Un vehículo oficial no prendió en ningún momento las luces de nada. No hizo ningún ruido, me chocó y luego de que me bajé empezaron a dispararme”.

El joven también denunció haber sido agredido físicamente por los agentes. Además, afirmó que uno de los servidores públicos amenazó con hacerle daño a su familia y lo vinculó al Cartel Jalisco.

“Luego por reacción corrí y me empezaron a golpear cuando me agarraron y después un servidor público me dijo que me iba a matar a toda mi familia y dijo que estaba asociado al Cartel Jalisco”.

Por su parte, el candidato a la presidencia municipal de Metepec y padre del joven herido, Óscar Ruiz Díaz, responsabilizó al alcalde con licencia, Fernando Flores Fernández, y al director de Seguridad Pública Municipal, Jesús Ramírez Manzur, por el ataque.

“Responsabilizo al presidente municipal y a Manzur por lo que le pase a mi hijo. Me acaban de informar que lo acaban de balear, la realidad es que la seguridad pública en Metepec está de la fregada”.

En contraparte, el ayuntamiento de Metepec emitió una versión de los hechos, indicando que los elementos de la policía municipal identificaron un vehículo en actitud evasiva y procedieron a seguirlo.

La persecución culminó en un enfrentamiento en el que el individuo a bordo del vehículo disparó a los policías y que resultó herido en el intercambio.