Alerta por alza del tráfico digital malicioso que pone en riesgo el proceso electoral

Con la cercanía de las elecciones en México y otros países, la seguridad de la infraestructura electoral se vuelve crucial ante la amenaza de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), que facilita desde la creación de bots hasta sitios web y noticias falsas. México es uno de los tres países con el mayor tráfico de bots maliciosos a nivel mundial.

Según Sergio Martínez, director de Investigación y Desarrollo de IQSEC, más de la mitad del tráfico de internet en México proviene de bots. “En el contexto actual de elecciones, es vital que los electores y la población en general sean conscientes de los riesgos digitales para proteger su privacidad y seguridad online,” afirmó Martínez.

Las redes sociales, identificadas como la principal fuente de noticias por 61% de los mexicanos según un estudio de la UNESCO e Ipsos, también son vistas como una de las mayores plataformas para la difusión de información falsa. Esta situación se agrava dado que una gran mayoría de la población expresa preocupación por el impacto de la desinformación en línea en la política.

Incremento de ataques y estrategias de mitigación

El informe Imperva Bad Bot 2024 revela que en 2023, el 53% del tráfico de internet en México fue generado por bots, un aumento del 8% respecto al año anterior. Sectores como telecomunicaciones, apuestas online, videojuegos, turismo y entretenimiento fueron los más afectados.

Para contrarrestar estos riesgos, es crucial fortalecer la resiliencia de la infraestructura crítica, incluida la electoral. Martínez sugiere adaptar y aplicar guías como “Securing election infrastructure against the tactics of foreign malign influence operations”, diseñada para Estados Unidos, pero aplicable en México para preservar la integridad del proceso electoral.

Es fundamental proteger sistemas, cuentas y contenidos oficiales. Esto incluye mantener privadas las cuentas de redes sociales para proteger la imagen y voz del usuario, desactivar perfiles no utilizados y eliminar información personal identificable de cuentas sociales.

Martínez también recomienda establecer protocolos de ciberseguridad robustos, como la autenticación de doble factor para todas las cuentas, añadir marcas de agua al contenido generado y verificar fuentes antes de compartir cualquier información.

Este enfoque integral no solo mitiga el riesgo de desinformación y ataques cibernéticos sino que también fortalece la transparencia y seguridad del proceso electoral en un entorno digital cada vez más complejo.