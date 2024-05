Conductor somete a policía con llave china y lo deja inconsciente

Las redes sociales se convirtieron en un espacio utilizado para compartir constantes denuncias sobre abusos policiales. Los afectados muestran, mediante fotos o videos, algunos momentos en los que la autoridad no sigue sus protocolos y agrede a la ciudadania.

Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a popularizar, en X, el momento en que un conductor agredió a un uniformado en calles de Texcoco, Estado de México. De acuerdo con lo dicho por el reportero Jorge Becerril, la discusión comenzó cuando el hombre rebasó un cordón de seguridad en la colonia Las Salinas.

En el clip se aprecia el instante en el que, el ahora acusado, tomó al elemento de seguridad y le aplicó una popular llave apocada como “la china”: técnica de estrangulamiento que presiona los vasos sanguíneos del cuello de una persona.

Este sujeto aplicó #LaChina a un policía de #Texcoco, @Edomex, hasta dejarlo inconsciente, nomás porque el oficial le indicó que no podía rebasar un cordón de seguridad que había sido colocado en calles de Col.…

El servidor público cayó al suelo y rápidamente una de sus compañeras llegó para detener al conductor. El comunicador antes citado explicó que “el gandalla” acabó en el Ministerio Público en espera de su situación legal por lo realizado contra un oficial.

Una llave china puede generar daños irreversibles en el cerebro, además las lesiones en la tráquea pueden causar diversos síntomas como ronquido, cambio de voz y lesiones que si se complican acaban en la muerte.

Hasta el momento, el clip suma más de 600 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “¿Qué pedo? ¿Alguien sabe por qué los policías no se defienden? En EUA lo hubieran bajado a balazos. No me gusta ni fomento la violencia pero por eso estamos como estamos si no se respeta la ley por voluntad se tiene que hacer así” o “Era fácil, la compañera del oficial que llegó debió meterle 2 disparos a las piernas del tipo de gorra que desmayó al elemento para neutralizarlo y listo así respetarán a la ley”.